Inside Secure fournit sa solution de Provisionnement Sécurisé à NationalChip

AIX-EN-PROVENCE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Inside Secure (Paris:INSD), au cœur des solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, a annoncé avoir conclu un accord avec Hangzhou NationalChip Science et Technology Co., Ltd, concepteur de puce de premier plan, pour utiliser la solution Secure Provisioning d'Inside Secure pour renforcer la sécurité de ses produits pendant le processus de fabrication des puces.

Le provisionnement sécurisé est reconnu comme un élément de sécurité fondamental pour divers marchés tels que l'automobile, le divertissement, l'IoT, le mobile et la télévision. La sécurisation des appareils ou des produits finis peut être sans valeur si leurs identités et clés cryptographiques ont été compromises lors de la fabrication.

Les attaques largement publicisées ont ciblé le provisionnement car elles peuvent affecter un grand nombre de périphériques et sont difficiles à détecter. Les fabricants de puces et d'appareils voient le potentiel de nouvelles sources de revenus en offrant un provisionnement sécurisé à leurs clients, tirant parti de solutions technologiques plus robustes et plus rentables que les sites de fabrication sécurisés traditionnels.

La solution Secure Provisioning d'Inside Secure est indépendante du processus de fabrication, de la chaîne d'approvisionnement et de l'architecture des puces. Les Systèmes sur Puce et les périphériques peuvent être provisionnés avec des actifs sensibles, y compris des clés d'authentification uniques pour tout niveau de sécurité requis tout au long du cycle de vie du produit. La solution Secure Provisioning bénéficie d'une forte présence sur le marché, choisie par plusieurs clients qui offrent désormais un haut niveau de protection sans avoir besoin de créer une nouvelle infrastructure pour l'approvisionnement.

Inside Secure est un leader reconnu dans le domaine des services de provisioning et de la sécurisation de la technologie IP sur silicium. La solution Secure Provisioning de l'entreprise offre un provisionnement sécurisé dans une variété de formats, y compris des produits/appareils, des services hébergés et des modèles hybrides, permettant aux clients de faire des compromis entre les coûts initiaux et les coûts récurrents. La solution permet le déploiement à toutes les étapes du cycle de vie d'un périphérique, y compris la fabrication des puces, la fabrication des périphériques et sur le terrain.

"Nous travaillons depuis longtemps avec Inside Secure sur de nombreux projets réussis pour des clients très importants", a déclaré Patrick Dou, vice-président de NationalChip. "Nous avons choisi de travailler de nouveau avec Inside Secure en utilisant leur solution de Provisioning car cela nous permet de fournir un très haut niveau de sécurité à nos clients tout en nous permettant une gestion complète du cycle de vie et des mises à jour logicielles en temps réel."

A propos de Hangzhou NationalChip Science and Technology Co., Ltd.

Fondée et basée à Hangzhou, NationalChip se concentre sur la conception de circuits intégrés et le développement de solutions système dans les domaines de la télévision numérique, du multimédia et de l'intelligence artificielle. NationalChip a développé avec succès des puces de télévision numérique dans le monde entier et est devenu l'un des principaux fournisseurs mondiaux de puces de décodeurs. NationalChip a été le pionnier des produits de puce IA pour IoT basés sur l'architecture de processeur de réseau neuronal propriétaire avec son propre ensemble d'instructions et compilateur comme technologies de base à cultiver dans la nouvelle frontière de l'intelligence artificielle.

A propos d’Inside Secure

Inside Secure est au cœur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en œuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété intellectuelle (« Silicon IP ») et des outils et services indispensables à la protection des transactions, identifications, applications et communications. Forte d’une expertise étendue et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent de répondre aux besoins de marchés tels que la sécurité des réseaux, Internet des objets et puces SoC (« System-on-Chip »), protection des contenus vidéo et divertissement, services bancaires & paiements mobiles, services aux entreprises et télécom. La technologie développée par Inside Secure protège les solutions d’un large éventail de clients, parmi lesquels des fournisseurs de services, distributeurs de contenus, opérateurs, intégrateurs de systèmes de sécurité, fabricants de produits électroniques grand public, et fabricants de semi-conducteurs. Plus d’informations sur www.insidesecure.com.