LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Creativiteit kan op veel verschillende manieren worden uitgedrukt: tekenen, schrijven, acteren, dansen, etc. Dans is vooral interessant omdat het een van de eerste creatieve vormen van uitdrukking is wanneer we kinderen zijn. Ook al worden we beter als we ouder worden, de meeste mensen hebben duidelijk grenzen aan wat ze naar de dansvloer kunnen brengen. Maar anderen, anderen lijken gewoonweg grenzeloos.

Om de creatieve en grenzeloze aard te tonen van dans en Wafer Messenger, werkt de Luxemburgse startup samen met de Breakdance Wereldkampioenen van 2017, de Battle Droids B-Boy Crew, in de vorm van een revolutionaire dansvideo die breakdance op wereldniveau combineert met een geweldige nieuwe vorm van filmen en monteren.

