適用於惡劣環境和緊急情況的創新型多探頭軍用輻射計：SaphyRAD MS (EX-DOM 420)

法國法蘭西島大區--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Bertin已根據法國國防採購代辦機構(French Defense Procurement Agency)授予的合約，採用Saphymo*專業知識開發出新型多探頭軍用偵測器。這款最新一代擕帶式監測器旨在偵測和測定惡劣環境中的放射性。歷時兩年的研究和開發，最終推出SaphyRAD MS（法國陸軍也稱之為DOM 420）。

其範圍廣泛的創新探頭可滿足所有軍團和緊急應變小組的需求（包括負責危險材料管理的HAZMAT**小組）。因此，SaphyRAD MS可在環境中搜索和定位即時放射源，並測定所有表面的污染。發生核事故或意外事故後，SaphyRAD MS將執行最初的檢查，特別是對人員和/或車輛的檢查。鑑於其整合的模擬模式，使用者可在實際情況下接受培訓，無需使用放射源。SaphyRAD MS擁有強大的設計，特別慮及與CBRN***保護設備配合使用。其符合人體工學的介面甚至可以讓非專業人員快速用於測定放射性。

隨著這款新型軍用輻射計的開發，Bertin已改進其現有的CBRN***威脅偵測和識別範圍，將為武裝部隊和民間安全機構（快速應變小組、公共衛生和緊急服務）提供完整的系統。產品訂於2018年底推出。

*於2015年被收購，自此與Bertin Technologies合併

**有害物質

***化學、生物、放射性和核威脅[CBRN]

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