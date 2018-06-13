适用于恶劣环境和紧急情况的创新型多探头军用辐射仪：SaphyRAD MS (EX-DOM 420)

法国法兰西岛大区--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Bertin已根据法国国防采购代办机构(French Defense Procurement Agency)授予的合同，采用Saphymo*专业知识，开发出新型多探头军用侦测仪。这款最新一代便携式监测仪旨在探测和测定恶劣环境中的放射性。历时两年的研究和开发，最终推出SaphyRAD MS（法国军方也称之为DOM 420）。

其范围广泛的创新探头可满足所有军团和应急小组的需求（包括负责危险材料管理的HAZMAT**小组）。因此，SaphyRAD MS可在环境中搜索和定位实时放射源，并测定所有表面的污染。发生核事故或事故后，SaphyRAD MS将执行最初的检查，特别是对人员和/或车辆的检查。鉴于其集成模拟模式，用户可在现实条件下接受培训，无需使用放射源。SaphyRAD MS拥有强大的设计，经特别考虑可与CBRN***保护设备配合使用。其符合人体工程学的界面甚至可以让非专业人员快速用于测定放射性。

随着这款新型军用辐射仪的开发，Bertin已改进了其现有的CBRN***威胁检测和识别范围，将为武装部队和民间安全机构（快速反应小组、公共卫生和应急服务）提供完整的系统。产品定于2018年底发布。

*于2015年被收购，自此与Bertin Technologies合并

**有害物质

***化学、生物、放射性和核威胁[CBRN]

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