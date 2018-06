Um Medidor Inovador de Radiação de Uso Militar com Vários Sensores para Ambiente Severo e Situações de Emergência: SaphyRAD MS (EX-DOM 420)

The new multiprobe military survey meter SaphyRAD MS. Copyright : Thomas Léaud

MONTIGNY LE BRETONNEUX, França--(BUSINESS WIRE)--A Bertin desenvolveu o novo medidor de detecção militar com vários sensores (com tecnologia da Saphymo*) mediante um contrato premiado pela Agência Francesa de Suprimento para Defesa. Este monitor portátil de última geração é concebido para detectar e medir a radioatividade em ambiente severo. Dois anos de pesquisa e desenvolvimento levaram ao lançamento do SaphyRAD MS (também chamado DOM 420 pelo Exercito Francês).

Sua ampla gama de sensores inovadores cobre as necessidades de toda a corporação do Exército e equipes de emergência (incluindo equipes HAZMAT** para gestão de materiais perigosos). Portanto, o SaphyRAD MS busca e localiza fontes radioativas em tempo real no ambiente e mede a contaminação em todas as superfícies. Após um incidente ou acidente nuclear, o SaphyRAD MS realiza as primeiras verificações, particularmente em pessoas e/ou veículos. Graças ao seu modo de simulação integrado, os usuários podem ser treinados em condições reais, sem utilizar fontes radioativas. O design robusto do SaphyRAD MS foi especialmente pensado para uso com equipamento de proteção CBRN***. Sua interface ergonômica permite o uso rápido mesmo por não especialistas na medição da radioatividade.

Com o desenvolvimento deste novo medidor de radiação militar, a Bertin aprimorou sua gama existente de detecção e identificação de ameaças CBRN***, fornecendo sistemas completos às Forças Armadas e agências de segurança civil (equipes de respostas rápidas, saúde pública e serviços de emergência. O lançamento da produção está programado para o fim de 2018.

* adquirida em 2015, desde a fusão com a Bertin Technologies

** HAZardous MATerials (materiais perigosos)

*** Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares [CBRN]

