The Meet Group lanza LOVOO Live en España e Italia

NEW HOPE, Pa.--(BUSINESS WIRE)--The Meet Group, Inc. (NASDAQ:MEET), líder del mercado público en el espacio de encuentros para móviles, ha anunciado el lanzamiento en España e Italia del video en directo en LOVOO, su principal aplicación de citas en Europa.

“Estamos encantados de seguir con el lanzamiento de la retransmisión de video en directo al público de LOVOO, teniendo como referencia nuestros anteriores lanzamientos en Austria, Suiza y Francia y con esta expansión en España e Italia”, afirma Geoff Cook, CEO de The Meet Group. “Nos hemos adelantado a la fecha de lanzamiento prevista y esperamos poder lanzar Live en Alemania, el país donde LOVOO cuenta con más presencia, este verano”.

Live ofrece a los usuarios de LOVOO una forma totalmente nueva de interactuar entre ellos permitiéndoles retransmitir desde cualquier momento y lugar. La capacidad Live ofrece una nueva plataforma para el ocio y la formación de conexiones auténticas y valiosas.

“Creemos que el éxito inicial de LOVOO Live confirma que es importante en el contexto de conocer gente y formar relaciones genuinas”, comenta Florian Braunschweig de LOVOO y director general para Europa de The Meet Group. “Hemos observado que el tiempo medio de visualización de los usuarios en Live es de más de 15 minutos al día y aproximadamente el 2 % de ellos están recompensando a los retransmisores con regalos por la creación de contenido que valoran y un sentimiento real de conexión”.

Y Cook añade: “Además de nuestro progreso actual en Europa, seguimos viendo un sólido rendimiento de Live en MeetMe y Skout y Tagged Live parece mostrar signos de que seguir los mismos pasos. Como una cartera combinada, solo la semana pasada se alcanzó un nuevo récord de 20 millones de minutos en Live en un único día, un aumento del 37 % con respecto a nuestro anterior día récord en el mes de marzo”.

Sobre The Meet Group

The Meet Group (NASDAQ: MEET) es una cartera de aplicaciones para móviles de rápido crecimiento, diseñada para satisfacer la necesidad universal de contacto humano. Utilizamos una potente plataforma de retransmisión de video en directo, permitiendo a la comunidad mundial crear valiosas conexiones. Nuestras principales aplicaciones, MeetMe®, LOVOO®, Skout® y Tagged® entretienen a millones de usuarios activos móviles diariamente y genera un número incalculable de conversaciones informales, amistades, citas y matrimonios. Nuestras aplicaciones, disponibles en iPhone, iPad y Android en numerosos idiomas, combinan la innovación de productos con una sofisticada ciencia de datos para conectar y entretener al público. The Meet Group cuenta con una diversificada estrategia de obtención de ingresos mediante compras desde aplicaciones, suscripciones y publicidad. The Meet Group tiene oficinas en New Hope, Filadelfia, San Francisco, Dresde y Berlín. Para obtener más información, visite themeetgroup.com y síganos en Facebook, Twitter o LinkedIn.

Acerca de LOVOO

Fundada en 2012, LOVOO es una de las principales aplicaciones de citas en Europa y la mayor aplicación de citas en alemán por número de descargas. La empresa tiene su sede en Dresde y Berlín (Alemania) y está disponible en 15 idiomas en todo el mundo. LOVOO cambia la vida de las personas alterando la forma en la que se conocen mediante innovadores algoritmos basados en localización y capacidades de aplicaciones radar que ayudan a encontrar parejas con éxito. Más información sobre LOVOO en LOVOO.com, descargando la app para iPhone o Android, subscribiéndose al blog de LOVOO, o siguiendo a LOVOO en Twitter y Facebook.

