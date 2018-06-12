News Services Group慶祝與美國商業資訊成功合作10週年

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--美國商業資訊(Business Wire)在中東和北非地區的獨家代表News Services Group (NSG)今天慶祝雙方成功合作十週年。波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)旗下的美國商業資訊是當前新聞發佈領域的全球領導者。

NSG、AETOSWire和Esmaa News總裁兼執行長Tony AbiHanna回憶道：「十年前，NSG率先在本地區展開新聞發佈業務，滿足了公司和實體對針對性和更廣泛新聞報導服務的需求。為了進一步加強服務，我們與美國商業資訊接觸並從2008年開始合作，成為他們在中東和北非的獨家代表。」

NSG是中東和北非地區唯一可使用美國商業資訊最新新聞發佈技術的公司，並可受益於其獲得多項專利的NX-Network，使其能將新聞發送到主要媒體管道的編輯系統中。

美國商業資訊執行長Geff Scott表示：「我們很榮幸能夠擁有NSG及其在中東和北非的AETOSWire作為我們的代表。十年的合作是我們共同創建和維持的互惠夥伴關係的最佳證明。有了NSG作為美國商業資訊的區域合作夥伴，相信我們的客戶可以獲得優質的新聞發佈體驗，而NSG客戶也可以透過美國商業資訊獲得無與倫比的全球觸角和服務。」

美國商業資訊已成立57年，擁有29個辦事處和500多名員工；NSG已成立10年，擁有兩家子公司（AETOSWire和Esmaa News）和70多名員工。隨著雙方經驗和規模不斷增長，勢必將為客戶帶來無與倫比的創新服務，協助他們達成傳播目標。

AbiHanna總結道：「今年對我們來說是意義重大的一年，因為今年發生了很多里程碑式的事件——ME NewsWire更名為AETOSWire，公司成立十週年，以及與美國商業資訊合作十週年。為了紀念這些里程碑事件，我們推出多項獨一無二的傳播服務，並且很快將有更多服務推出。」

欲瞭解更多資訊，請造訪：www.nsg-me.net。

*來源：AETOSWire

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