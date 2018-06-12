News Services Group庆祝与美国商业资讯成功合作10周年

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美国商业资讯(Business Wire)在中东和北非地区的独家代表News Services Group (NSG)今天庆祝双方成功合作十周年。伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)旗下的美国商业资讯是当前新闻发布领域的全球领导者。

NSG、AETOSWire和Esmaa News总裁兼首席执行官Tony AbiHanna回忆道：“十年前，NSG率先在本地区开展新闻发布业务，满足了公司和实体对覆盖范围更广泛的针对性新闻发布服务的需求。为了进一步加强服务，我们与美国商业资讯接触在2008年开始合作，成为了他们在中东和北非的独家代表。”

NSG是中东和北非地区唯一可使用美国商业资讯最新新闻发布技术的公司，并且从其获得多项专利的NX-Network中获益，可以将新闻发送到领先媒体渠道的编辑系统中。

美国商业资讯首席执行官Geff Scott表示：“我们很荣幸能够拥有NSG及其在中东和北非的AETOSWire作为我们的代表。十年的合作是我们共同创建和维持的互惠伙伴关系的最佳证明。有了NSG作为美国商业资讯的区域合作伙伴，我们相信我们的客户可以获得优质的新闻发布体验，而NSG客户也可以通过美国商业资讯获得无与伦比的全球覆盖和服务。”

美国商业资讯已成立57年，拥有29个办事处和500多名员工；NSG已成立10年，拥有两家子公司（AETOSWire和Esmaa News）和70多名员工。随着双方经验和规模的不断增长，势必将为客户带来无与伦比的创新服务，帮助他们实现其传播目标。

AbiHanna总结道：“今年对我们来说是意义重大的一年，因为今年发生了很多里程碑式的事件——将ME NewsWire更名为AETOSWire，公司成立十周年，以及与美国商业资讯合作十周年。为了纪念这些里程碑事件，我们推出了多项独一无二的传播服务，并且很快将有更多服务推出。”

欲了解更多信息，请访问：www.nsg-me.net。

*来源：AETOSWire

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