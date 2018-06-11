仁川医疗观光，医疗技术高、交通方便、服务舒适、事后管理安全等为游客提供信赖性服务

仁川人口300万人以上，是韩国的代表城市之一。拥有尖端医疗设备和专业人力的医疗机构、舒适的住宿设施、活用海洋资源的看头、玩头等美丽城市魅力四射。仁川还拥有仁川国际机场和仁川港，交通也非常方便。 如果以治病、健康体检、美容或治愈为目的计划海外医疗观光，那么请到韩国仁川来。 仁川为外国人患者提供 并帮助外国人患者方便地接受诊疗等提供礼宾服务。 仁川的最大优点是为外国人患者提供放心服务(Peace of mind)。

仁川人口300万人以上，是韩国的代表城市之一。拥有尖端医疗设备和专业人力的医疗机构、舒适的住宿设施、活用海洋资源的看头、玩头等美丽城市魅力四射。仁川还拥有仁川国际机场和仁川港，交通也非常方便。 如果以治病、健康体检、美容或治愈为目的计划海外医疗观光，那么请到韩国仁川来。 仁川为外国人患者提供 并帮助外国人患者方便地接受诊疗等提供礼宾服务。 仁川的最大优点是为外国人患者提供放心服务(Peace of mind)。 (照片：美国商业资讯)

仁川人口300万人以上，是韩国的代表城市之一。拥有尖端医疗设备和专业人力的医疗机构、舒适的住宿设施、活用海洋资源的看头、玩头等美丽城市魅力四射。仁川还拥有仁川国际机场和仁川港，交通也非常方便。 如果以治病、健康体检、美容或治愈为目的计划海外医疗观光，那么请到韩国仁川来。 仁川为外国人患者提供 并帮助外国人患者方便地接受诊疗等提供礼宾服务。 仁川的最大优点是为外国人患者提供放心服务(Peace of mind)。 (照片：美国商业资讯)

韩国仁川--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--如果以治病、健康体检、美容或治愈为目的计划海外医疗观光，那么请到韩国仁川来。

仁川人口300万人以上，是韩国的代表城市之一。拥有尖端医疗设备和专业人力的医疗机构、舒适的住宿设施、活用海洋资源的看头、玩头等美丽城市魅力四射。仁川还拥有仁川国际机场和仁川港，交通也非常方便。

仁川为外国人患者提供机场接送、医院和宿舍的接送、换钱及漫游等一条龙服务，并帮助外国人患者方便地接受诊疗等提供礼宾服务。

医疗机构还有精通外语的医疗协调员在常驻。而且为了在接受诊疗时保证语言畅通便于沟通，专门机构也在支援该语言系统的医疗协调员。

与其他城市相比，仁川的最大优点是为外国人患者提供放心服务(Peace of mind)。POM服务是在仁川医疗机构接受治疗的外国人患者回国后在90天之内需要重新返回医院时，提供再次访问时的飞机票、住宿等经费，免费提供日程管理、导游等全面服务的制度。

人们在计划在国外访问陌生的医疗机构时，会对医疗阵容或回国后的副作用等都会有所顾虑，还有住宿和交通、语言沟通等问题会考虑的很多。如果访问仁川的医疗机构，就会让这些烦恼一扫而空。

有关仁川医疗机构的信息请参考仁川旅游发展局运营的仁川医疗观光信息系统(Medical Tourism Information System)(http://www.mtisicn.com)。

另外，如果关心K-beauty就请注册仁川旅游发展局支援的医疗美容学校，如想进行养生观光(wellness tourism)，江华席毛岛矿物温泉或泥滩体验、仁川大公园或松岛中央公园都是值得考虑的地方。

有关仁川医疗观光的详细信息请咨询仁川旅游发展局赵康旭博士( +82-32-899-7392, kwcho@into.or.kr)或请搜寻网站(http://www.travelicn.or.kr/open_content/chinese/medical)。