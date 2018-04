Zlatan Ibrahimović junta-se à Visa antes da 2018 FIFA World Cup Russia™

International football star Zlatan Ibrahimović adds his own unique flair to his Visa jersey to announce he is teaming up with Visa ahead of the 2018 FIFA World Cup Russia™. (Photo: Business Wire)

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Visa Inc. (NYSE:V) anunciou hoje que o jogador profissional de futebol, Zlatan Ibrahimović, será o rosto da sua campanha de marketing global antecipando a Copa do mundo da FIFA Rússia 2018 (2018 FIFA World Cup Russia™). Como parceira de serviços de pagamento oficial da FIFA, a Visa, em colaboração com Zlatan, vai ajudar os fãs a não perderem nenhum momento da ação no meio do ano.

"Estou muito orgulhoso por trabalhar com a Visa, líder global de pagamentos", disse Zlatan Ibrahimović, astro do esporte e o novo rosto da campanha FIFA World Cup™ da Visa. "Tentarei sempre ser o melhor no futebol, por isso uma parceria com a Visa representa o que eu continuo a lutar para ser: o melhor."

Como um dos mais premiados jogadores de futebol em atividade do mundo, Zlatan ganhou 33 troféus na sua carreira, jogando para nove equipes da Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Suécia. Zlatan é visto como um dos melhores atacantes e jogadores de futebol da sua geração.

Zlatan é conhecido não só por seu talento no esporte, mas também por sua personalidade e atração global. Nascido na Suécia, filho de pai bósnio e mãe croata, essa lenda do futebol, embaixador a ONU e empresário, fala cinco línguas e incorpora a natureza global da marca Visa e da sua aceitação.

"Sempre soubemos das realizações impressionantes de Zlatan nos gramados, da sua atração global e de sua personalidade ousada", disse Lynne Biggar, diretor de marketing e comunicações da Visa Inc. "Na Visa, estamos entusiasmados com a parceria com Zlatan para concretizar nossa campanha FIFA World Cup™ e nossa inovação de produtos, e conectar com os fãs de todo o mundo, mostrando mais uma vez que a Visa está 'Em todos os lugares onde você quer estar'".

A jornada da Visa e Zlatan será iniciada no próximo mês. Para acompanhar, junte-se aos 31 milhões de seguidores de Zlatan no Instagram em @iamzlatanibrahimovic ou acesse Visa.com.

