CrowdStrike rafforza ed espande le alleanze con le grandi aziende tecnologiche

SUNNYVALE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--CrowdStrike® Inc., leader nella protezione degli endpoint basata sul cloud, ha oggi annunciato il rafforzamento e l'espansione del suo Elevate Partner Program, fondato su alleanze tecnologiche strategiche, mentre la piattaforma API aperta CrowdStrike Falcon® basata sul cloud si afferma come la soluzione di protezione degli endpoint fondamentale per lo stack di sicurezza aziendale.

Il panorama delle attuali e sofisticate minacce è in continuo cambiamento, con attacchi sempre più sofisticati e in grado di aggirare le tradizionali difese antivirus. Parallelamente le aziende tentano di proteggere la forza lavoro mobile sempre più numerosa, ma senza compromessi in termini di produttività e connettività. L'esclusiva piattaforma CrowdStrike Falcon basata sul cloud permette ai leader tecnologici di rispondere a queste tendenze con API aperte, tecnologie integrate e l'applicazione di capacità comuni.

"CrowdStrike è entusiasta di essere il partner privilegiato per la cybersicurezza a cui i leader tecnologici si rivolgono per dotarsi di capacità di sicurezza di prossima generazione", è stato il commento di Matthew Polly, vicepresidente del settore Worldwide Business Development and Channels presso CrowdStrike. "Oggi la nostra rete di partner offre le soluzioni, l'intelligence, i servizi e l'esperienza necessari per un'architettura di sicurezza resiliente che permetta ai clienti di respingere le minacce a cui le organizzazioni devono far fronte quotidianamente".

CrowdStrike entra a far parte del supporto Workspace ONE Trust Network di VMware

Grazie al supporto di CrowdStrike a Workspace ONE Trust Network di VMware, i clienti di entrambe le organizzazioni potranno proteggere in tutta semplicità gli spazi di lavoro digitali ed elaborare un approccio proattivo alla sicurezza su misura per le minacce contemporanee. Come parte dell'approccio Workspace ONE Trust Network, l'antivirus di nuova generazione e le capacità di rilevamento e risposta per gli endpoint (EDR) di CrowdStrike Falcon possono essere implementati negli spazi di lavoro digitali di VMware per isolare gli attacchi avanzati, attivare la remediation ed effettuare la recovery. Combinando CrowdStrike Intelligence con VMware Workspace ONE si attivano i rilevamenti IOC (Indicator Of Compromise) presso tutti gli endpoint. Questo approccio, in combinazione con l'implementazione dell'agente a basso impatto di CrowdStrike, previene e rileva le minacce avanzate e offre avanzate soluzioni automatizzate per attivare la remediation, oltre a fornire visibilità, prevenzione, rilevamento e remediation totali sulle minacce avanzate allo spazio di lavoro digitale.

"Nel moderno spazio di lavoro digitale, il rilevamento proattivo e la remediation automatizzata sono fondamentali per migliorare il livello di sicurezza in un ambiente IT in continuo cambiamento", è stata la dichiarazione di Dave Grant, vicepresidente marketing prodotto, End-User Computing di VMware. "La piattaforma di prossima generazione basata sul cloud di CrowdStrike, combinata con la soluzione Workspace ONE basata sull'intelligence, offre ai clienti di entrambe le organizzazioni una prevenzione e un rilevamento attivi tutti i giorni, 24 ore al giorno e 7 giorni la settimana, con intelligence utile per identificare rapidamente i comportamenti pericolosi e attivare rapidamente una remediation".

Google sceglie CrowdStrike Falcon per rafforzare il portafoglio per la sicurezza sul cloud

CrowdStrike ha creato una partnership con Google Cloud per aiutare a proteggere i dati dei clienti, le applicazioni e le istanze virtuali in Google Cloud Platform (GCP). I clienti possono implementare facilmente i sensori Falcon sugli endpoint ospitati su Google Cloud, o in un ambiente cloud ibrido, per ottenere visibilità immediata e la protezione dalle minacce. Mentre continuano trasferire su GCP volumi sempre crescenti di dati, i clienti possono usufruire dell'impareggiabile velocità di implementazione e facilità d'uso di CrowdStrike Falcon. CrowdStrike è inoltre l'unico partner per la protezione degli endpoint selezionato per realizzare l'integrazione con Security Command Center (Alpha) di Google, lanciato a marzo, per il rilevamento in tempo reale delle minacce con origine nell'endpoint.

"Oggi più che mai il cloud è il luogo scelto da un numero sempre maggiore di aziende per la protezione dei dati e per la sicurezza", è stata la dichiarazione di Andy Chang, responsabile prodotti senior per Google Cloud. "Con Cloud Security Command Center aiutiamo i team per la sicurezza a raccogliere dati, identificare minacce e agire rapidamente sui rischi a livello di applicazioni e dati. Collaborando con leader del settore del calibro di CrowdStrike dotiamo i nostri clienti delle capacità necessarie per essere all'altezza delle attuali minacce alla sicurezza, in continua evoluzione".

CrowdStrike espande la collaborazione con Splunk grazie all'integrazione con il framework per la risposta adattiva di Splunk

CrowdStrike fa ora parte del programma di alleanza tecnica promosso da Splunk per fornire una soluzione che integra l'avanzata protezione degli endpoint e l'intelligence sulle minacce di CrowdStrike in Splunk® Enterprise Security (ES), per prevenire, rilevare e combattere le minacce in tempo reale. L'infrastruttura di CrowdStrike, interamente basata sul cloud, permette una rapida implementazione con maggiore scalabilità e offre un framework coeso per l'analisi delle minacce, la risposta agli incidenti e la loro prevenzione. Di recente CrowdStrike ha sviluppato alcune integrazioni con Splunk, tra cui un'app CrowdStrike per Splunk, che aiuta i clienti di entrambe le organizzazioni a ottimizzare ulteriormente l'azione dall'iniziativa per la risposta adattiva di Splunk al fine di velocizzare la remediation, e un add-on Falcon Intelligence che consente ai clienti di indicizzare gli IOC di CrowdStrike direttamente in Splunk ES.

"Per la comunità della sicurezza non è mai stato così importante collaborare per affrontare le minacce sempre più sofisticate", ha dichiarato la signora Haiyan Song, vicepresidente senior e direttore generale di Security Markets presso Splunk. "L'iniziativa per la risposta adattiva di Splunk offre ai nostri comuni clienti la possibilità di aumentare le capacità di risposta, in ultima istanza aiutandoli a individuare e correggere le minacce più rapidamente".

CrowdStrike e ForeScout annunciano la disponibilità di un'integrazione generale

CrowdStrike e ForeScout offrono ai clienti di entrambe le organizzazioni una soluzione completa per la sicurezza a livello di endpoint e di rete con visibilità completa, rilevamento delle minacce e misure di sicurezza. Congiuntamente, le due aziende consentono alle organizzazioni di affrontare le minacce alla sicurezza in maniera continuativa, in particolare con la maggior diffusione delle reti estese e dei dispositivi connessi in settori come il sistema sanitario e l'ambito governativo. La collaborazione di due aziende leader nel settore della cybersicurezza offre ai clienti di entrambe le organizzazioni una maggior visibilità e avanzate analisi delle minacce per la protezione da attività dannose. L'integrazione tecnologica fornisce alle organizzazioni una miglior copertura dell'agente CrowdStrike Falcon e ottimizza lo strumento di rilevamento delle minacce, per individuare e contrastare gli attacchi diretti a ogni tipo di dispositivo e a ogni livello della rete.

"Con un numero tanto elevato di clienti che devono proteggere un panorama mutevole di dispositivi connessi, come quelli mobili e l'Internet delle cose (IoT), CrowdStrike e ForeScout offrono una combinazione leader del settore per combattere le minacce a livello aziendale", è stato il commento di Pedro Abreu, direttore della strategia presso ForeScout. "La soluzione integrata aiuta i clienti delle nostre due organizzazioni a proteggersi più efficacemente dalle attività dannose grazie a una visibilità estesa, a un'intelligence completa sulle minacce e a un maggior controllo, gestendo al contempo la sicurezza della rete e degli endpoint in tutta semplicità".

ServiceNow® collabora con CrowdStrike per una sicurezza olistica

CrowdStrike e ServiceNow riuniscono sicurezza e IT per aiutare i team di gestione della sicurezza (SOC) ad accelerare la diagnostica, la definizione della priorità e la risposta alle minacce. Le integrazioni di CrowdStrike Intelligence e Falcon offrono arricchimento dei dati e intelligence utile per gli eventi di sicurezza e gli eventi osservabili associati. Queste capacità, combinate con l'automazione del flusso di lavoro ServiceNow, offrono un motore di risposta strutturato per la sicurezza. I clienti possono ora disporre di una visione più olistica sulle origini di una minaccia, per valutazioni più accurate del rischio finalizzate a un esame tempestivo e completo degli endpoint. Le applicazioni per endpoint CrowdStrike Falcon sono ora disponibili nello store ServiceNow.

"CrowdStrike è dotato di potenti capacità di rilevamento, protezione e risposta alle minacce, e ServiceNow Security Operations completa queste capacità dal punto di vista operativo", ha commentato Odin Olson, direttore senior per il Business Development, ServiceNow Security Business Unit. "Grazie ai flussi di lavoro ripetibili integrati in ServiceNow, i team IT e per la sicurezza dispongono di una visibilità condivisa sul processo e possono sfruttare appieno la tecnologia CrowdStrike per la riduzione del rischio".

L'ecosistema CrowdStrike offre soluzioni, servizi e consulenza per la sicurezza, per bloccare le compromissioni

Questi nuovi sviluppi arricchiscono il solido ecosistema di Elevate Partner di CrowdStrike incluse, ma non a titolo esaustivo, le collaborazioni con Anomali, AWS, BluVector, Demisto, E8 Security (ora parte di VMware), Exabeam, IBM Security, Infoblox, Microfocus, Phantom, Sumo Logic, Swimlane, ThreatConnect, ThreatQuotient e Vectra Networks.

Visitate CrowdStrike alla RSA Conference 2018 allo stand n. 941 Moscone South per ulteriori informazioni sull'Elevate Partner Program di CrowdStrike. Dimostrazioni congiunte delle integrazioni tecnologiche saranno eseguite presso lo stand di CrowdStrike e presso gli stand dei partner, inclusi Splunk, ServiceNow, VMWare e ForeScout, nelle ore di apertura della conferenza RSA.

Informazioni su CrowdStrike®

CrowdStrike è leader della protezione degli endpoint da cloud. Sfruttando l'intelligenza artificiale (IA), la piattaforma CrowdStrike Falcon® offre visibilità e protezione immediata per tutta l'impresa e previene gli attacchi agli endpoint in rete o fuori rete. CrowdStrike Falcon si attiva in pochi minuti per creare intelligenze azionabile e protezione in tempo reale dal primo giorno. Unifica senza soluzione di continuità l'AV di prossima generazione con l'individuazione e la risposta dell'endpoint migliore sul mercato, supportato dal controllo 7 giorni su 7 per ridurre tali attacchi. L'infrastruttura su cloud e l'architettura ad agente singolo sottragono la complessità e aggiungono scalabilità, gestibilità e velocità.

CrowdStrike Falcon protegge i clienti da tutti gli attacchi su internet, usando AI senza firma e la prevenzione delle minacce basate sull'Indicator-of-Attack (IOA) per bloccare minacce conosciute e sconosciute in tempo reale. Tecnlogia CrowdStrike Threat Graph™, Falcon collega istantaneamente più di 100 miliardi di eventi di sicurezza al giorno da tutto il mondo per prevenire e identificare le minacce immediatamente.

C'è molto di più da aggiungere alla storia su come Falcon ha ridefinito la protezione dell'endpoint ma c'è solo una cosa da ricorda su CrowdStrike: Blocchiamo le infrazioni.

