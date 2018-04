Altierre et Sirqul annoncent une alliance stratégique pour aider les acheteurs à localiser les articles en magasin

Technology from Altierre and Sirqul can help shoppers locate items in-store and direct them to complementary and promotional products (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Altierre Corp et Sirqul ont annoncé aujourd'hui une alliance stratégique lors du Retail World Congress (congrès mondial de la vente au détail) à Madrid. L'alliance unit la plateforme de pointe d'Internet des Objets (IdO) et d'étiquettes électroniques (ESL, Electronic Shelf Labels) d'Altierre avec la plateforme IdO et la technologie Edysen de localisation de Sirqul pour donner aux détaillants une solution intelligente et efficace de localisation des articles et des acheteurs dans leurs magasins.

En combinant la plateforme sans fil d'IdO et d'étiquette électroniques d'Altierre avec la plateforme brevetée d'IdO et d'intelligence de localisation Edysen de Sirqul, les détaillants peuvent désormais transformer l'expérience en magasin et proposer aux acheteurs des offres promotionnelles individualisées en fonction de leur position exacte à l'intérieur du magasin, de la connaissance de leur comportement et de leur historique des achats/de la fidélité.

La technologie révolutionnaire de Sirqul permet à Altierre de proposer une application de réalité augmentée (RA). En tant que solution autonome ou native à l'intérieur de l'application de fidélité du détaillant, la toute nouvelle fonctionnalité permet aux acheteurs de localiser avec précision des articles spécifiques en magasin tout en proposant des recommandations et des offres promotionnelles. Les détaillants pourront également tirer parti de la nouvelle application de réalité augmentée pour permettre aux associés de choisir et d'emporter des produits à Acheter en ligne et à Récupérer en magasin, à Expédier depuis le magasin et à Livrer en porte-à-porte.

La technologie de Sirqul peut surveiller les acheteurs qui possèdent ou non une application pour visualiser les allées à l'intérieur du magasin, comprendre la durée d'entreposage et fournir des cartes de risques du trafic en magasin afin d'optimiser le recrutement, l'agencement du magasin et les localisations des produits. Les détaillants expérimentent actuellement les technologies existantes afin d'atteindre ces objectifs, comme la vision par ordinateur et l'analyse vidéo. La solution de Sirqul est moins onéreuse, plus efficace et offre un plus grand degré de précision.

« Pendant trop longtemps, les détaillants en ligne ont eu un avantage concurrentiel sur les détaillants classiques », a déclaré Rob Crane, vice-président exécutif d'Altierre en charge des ventes et du marketing internationaux. « En comprenant la localisation d'un acheteur dans le magasin, la localisation des articles et des appareils et en analysant l'historique des achats d'un acheteur, nous pouvons proposer une application qui fait des recommandations intelligentes aux acheteurs, puis les guide à l'intérieur du magasin à l'aide de la réalité augmentée, en localisant et en promouvant des articles individuellement pour cet acheteur. Ce partenariat permettra d'accroître considérablement la valeur pour les détaillants, alors que la solution est bien supérieure à la somme de ses parties ; nous sommes ravis que cette solution fasse ses débuts à l'occasion du World Retail Congress et d'en faire la démonstration face à un groupe d'élite tel que celui des Global Retail Leaders (leaders mondiaux de la vente au détail) à Madrid ».

L'exploitation de l'IA pour analyser les schémas de circulation de l'acheteur aidera les détaillants à optimiser leur planogramme. En combinant ces données aux données PDV, les détaillants auront une représentation granulaire de l'activité de l'acheteur, qu'ils peuvent exploiter afin d'optimiser les planogrammes pour chaque magasin individuel.

« Les riches expériences immersives auront un impact immédiat en faisant des visiteurs des clients fidèles et réguliers », a déclaré Robert Frederick, président-directeur général chez Sirqul. « La transformation numérique en magasin, avec ou sans application, peut désormais tenir sa promesse d'engager à la fois le client et l'associé dans des interactions qui stimulent l'optimisation des stocks du magasin, qui créent des visites personnalisées, analysent et prédisent le comportement et enfin, accroissent les revenus ».

Altierre Corp. est le seul système sans fil d'IdO évolutif. La très faible demande en énergie du système, sa messagerie bidirectionnelle et sa suite de solutions offrent aux détaillants classiques le même souplesse qu'aux commerçants en ligne pour surveiller, détecter, signaler et saisir en continu les opportunités de profit net dans tous les domaines d'activité. Le système breveté d'Altierre fonctionne sans problème dans n'importe quel environnement de magasin, indépendamment des écarts extrêmes de température, des obstacles dans la ligne de mire ou d'activités de fréquences de canaux concomitantes. Le siège social d’Altierre, une société créée en 2003, est situé à San José, en Californie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.altierre.com.

Sirqul (www.sirqul.com) fournit une plateforme d'IdO d'engagement en tant que service avec la technologie de réseau Smart Mesh, afin de stimuler l'engagement, l'efficacité opérationnelle, l'innovation rapide et de nouvelles sources de revenus. La plateforme de Sirqul repose sur 75 services, 350 API, 3 offres différentes d'IdO de produits matériels et plus de 30 modèles d'applications natifs personnalisables pour un déploiement rapide selon une approche modulaire. Sirqul (indépendant de tout dispositif, protocole et nuage) fait la promotion d'un système interopérable pour la création de solutions évolutives destinées à la vente au détail, aux véhicules, aux villes, aux bâtiments, à l'industrie, au divertissement et plus encore.

