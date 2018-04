Andersen Global annuncia la propria espansione in Argentina

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global rende noto che sarà presente in Argentina con Modo, importante studio legale e tributario di Buenos Aires. La sottoscrizione di un accordo di collaborazione con Modo fa seguito all’espansione avviata da Andersen Global in America Latina. Lo studio Modo è diretto dai soci Juan Astibia e Diego Kelln.

Secondo Diego e Juan, “la nostra collaborazione con Andersen Global ci consentirà di garantire ai nostri clienti di ricevere i migliori servizi su scala internazionale. Autonomia e ottima qualità del servizio rivestono estrema importanza per noi e per questo accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di collaborare con persone che condividono nostri stessi valori.”

Per Mark Vorsatz, presidente globale e amministratore delegato di Andersen Tax LLC, “l’Argentina è un mercato chiave per noi, come dimostra la continua crescita sia in termini di presenze sia di competenze del nostro team in America Latina. Juan, Diego e gli altri professionisti che lavorano in Modo possiedono un’esperienza specialistica in ambito legale e tributario, e il team dello studio rafforza ulteriormente la nostra posizione nella regione, consentendoci di servire egregiamente i clienti in Argentina e nel resto del mondo.”

Modo offre una gamma di servizi legali e tributari sia per i singoli sia per le aziende, utilizzando la tecnologia come elemento di distinzione nella fornitura dei servizi. Lo studio è specializzato in contenziosi tributari, servizi di consulenza fiscale, diritto d’impresa, fusioni e acquisizioni, disciplina dei prezzi (transfer pricing), investimenti, tassazione internazionale ed esternalizzazione dei processi aziendali.

Andersen Global è un’associazione internazionale di imprese affiliate indipendenti e autonome che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dall’impresa affiliata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di più di 2.500 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 90 località attraverso le sue imprese affiliate e collaboranti.

