Andersen Global annonce son expansion en Argentine

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global annonce sa présence en Argentine avec Modo, un cabinet fiscal et juridique de premier plan à Buenos Aires. L’accord de collaboration passé avec Modo permet à Andersen Global de poursuivre son expansion en Amérique latine. Le cabinet Modo est dirigé par les associés Juan Astibia et Diego Kelln.

MM. Kelln et Astibia ont commenté ainsi : « Notre collaboration avec Andersen Global nous permettra de faire en sorte que nos clients reçoivent un service hors pair à l’international. L’indépendance et l’homogénéité, en termes de service, sont à notre avis de la plus haute importance, et nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec des collaborateurs dont nous partageons les valeurs ».

Et Mark Vorsatz, président mondial et PDG d’Andersen Tax LLC, d’ajouter : « L’Argentine est un marché clé pour nous alors que notre équipe en Amérique latine continue de se développer en taille et en envergure ». Juan Astibia, Diego Kelln et les professionnels de chez Modo possèdent une expertise spécialisée dans le domaine fiscal et juridique ; leur équipe va donc renforcer nos capacités au sein de la région et nous permettre d’être en mesure d’assurer un service homogène aux clients en Argentine et partout dans le monde ».

Modo offre un éventail de services de conseil en fiscalité et juridiques aux particuliers et aux entreprises, faisant appel à la technologie comme un moyen de se démarquer dans le cadre de la prestation de ces services. Le cabinet se spécialise dans les services de contentieux fiscaux et de conseil en fiscalité, de droit des sociétés, de fusions acquisitions, de prix de transfert, ainsi que dans les services d’investissement, de fiscalité internationale et d’externalisation des processus métiers (Business Process Outsourcing, BPO).

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 2 500 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 90 régions par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

