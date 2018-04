Andersen Global kondigt uitbreiding aan in Argentinië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global kondigt zijn aanwezigheid in Argentinië aan met Modo, een leidend belasting- en juridisch bedrijf in Buenos Aires. De samenwerkingsovereenkomst met Modo is een volgende stap van Andersen Global voor de uitbreiding in Latijns-Amerika. Modo wordt geleid door de partners Juan Astibia en Diego Kelln.

Diego en Juan legden uit: “Onze samenwerking met Andersen Global stelt ons in staat om internationaal onze klanten de beste service te garanderen. Onafhankelijkheid en naadloze service zijn van essentieel belang voor ons, en we kijken ernaar uit om samen te werken met individuen die dezelfde kernwaarden delen.”

Mark Vorsatz, Global Chairman en Andersen Tax LLC CEO voegde toe: “Argentinië is een sleutelmarkt voor ons nu ons team in Latijns-Amerika blijft groeien in omvang en breedte. Juan, Diego, en de professionals van Modo hebben gespecialiseerde expertise op juridisch en fiscaal gebied en hun team versterkt onze mogelijkheden in de regio verder, waardoor we klanten in Argentinië en wereldwijd naadloos kunnen bedienen.”

Modo biedt een reeks fiscale en juridische diensten voor zowel personen als bedrijven, met technologie als onderscheidend element voor het aanbieden van diensten. Het bedrijf is gespecialiseerd in fiscale procesvoering, belastingadviesdiensten, bedrijfswetgeving, fusies en acquisities, transferprijzen en investeringen, internationale belastingen en BPO-diensten.

