CrowdStrike renforce et élargit ses alliances avec de grandes entreprises technologiques

SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--CrowdStrike® Inc., le leader de la protection des points d'extrémité depuis le nuage, a annoncé aujourd'hui le renforcement et l'expansion de son programme Elevate Partner Program, fondé sur des alliances technologiques stratégiques, tandis que CrowdStrike Falcon® sa plateforme API ouverte basée dans le nuage, s'inscrit comme la solution fondamentale de protection des points d'extrémité dans le dispositif de sécurité des entreprises.

Aujourd'hui, la piraterie informatique est de plus en plus virulente et sophistiquée et les assaillants ne cessent d'améliorer leurs techniques et leurs capacités à contourner les traditionnelles défenses antivirus. Parallèlement, les entreprises cherchent à protéger un personnel mobile de plus en plus nombreux sans entraver leur productivité et leur connectivité. Grâce à la plateforme exclusive CrowdStrike Falcon conçue pour le nuage, les leaders technologiques sont en mesure de faire face à ces tendances au moyen d'API ouvertes, de technologies intégrées et de la mise en œuvre de capacités communes.

"CrowdStrike est enchanté d'être le partenaire de cyber-sécurité privilégié vers lequel se tournent les leaders technologiques lorsqu'il s'agit de fonctionnalités de sécurité de nouvelle génération, a déclaré Matthew Polly, vice-président Worldwide Business Development and Channels de CrowdStrike. Aujourd'hui, notre réseau de partenaires fournit les solutions, l'intelligence, les services et l'expertise en matière de sécurité nécessaires à une architecture de sécurité résiliente qui permet aux clients de repousser les menaces auxquelles les organisations sont confrontées quotidiennement."

CrowdStrike rejoint le service d'assistance Workspace ONE Trust Network de VMware

Grâce à l'appui de CrowdStrike au Workspace ONE Trust Network de VMware, les clients communs pourront aisément sécuriser leur lieu de travail numérique et élaborer une approche proactive de la sécurité conçue pour contrer les menaces contemporaines. En tant que composants de l'approche Workspace ONE Trust Network, l'antivirus de nouvelle génération et les capacités de détection et de réponse pour points d'extrémité (EDR) de CrowdStrike Falcon peuvent être déployés dans les espaces de travail numériques de VMware pour isoler, corriger et restaurer le système après une attaque avancée. L'association de l'intelligence de CrowdStrike et du Workspace ONE de VMware permet d'activer des détections par indicateur de compromis (IdC) à tous les points d'extrémité. Cette approche, combinée au déploiement d'un agent CrowdStrike léger détecte et bloque les menaces sophistiquées. Elle met en œuvre une restauration automatisée de pointe et offre une visibilité globale de la détection, prévention et restauration des espaces numériques contre les menaces avancées.

"Dans l'espace de travail numérique d'aujourd'hui, la détection proactive et la restauration automatisées sont vitales pour améliorer la sécurité dans un environnement TI en évolution constante, a déclaré Dave Grant, vice-président Product marketing, End-user computing de VMware. La plateforme en nuage CrowdStrike de nouvelle génération combinée à la solution Workspace ONE fondée sur l'intelligence offre 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an à nos clients communs un système de prévention et de détection qui utilise une intelligence opérationnelle pour identifier et corriger rapidement les comportements malveillants."

Google choisit CrowdStrike Falcon pour renforcer son portefeuille de sécurité du nuage

CrowdStrike a formé un partenariat avec Google Cloud pour contribuer à la protection des données des clients, des applications et des instances virtuelles sur la Plateforme en nuage de Google (GCP). Les clients peuvent aisément déployer des capteurs Falcon aux points d'extrémité hébergés sur Google Cloud ou dans un environnement cloud hybride pour obtenir une visibilité immédiate et une protection contre les menaces. À mesure que les clients continuent de transférer des volumes accrus de données vers la GCP, ils bénéficient de la rapidité de déploiement et de la convivialité inégalées de CrowdStrike Falcon. En outre, CrowdStrike est le seul partenaire de protection des points d'extrémité à avoir été sélectionné pour une intégration avec le Google’s Security Command Center (Alpha) de Google lancée en mars pour permettre une détection en temps réel des menaces originaires d'un point d'extrémité.

"Aujourd'hui plus que jamais, le nuage est le lieu vers lequel de plus en plus d'entreprises se tournent pour protéger leurs données et maintenir leur sécurité, a expliqué Andy Chang, senior product manager de Google Cloud. Avec le Cloud Security Command Center, nous aidons les équipes de sécurité à collecter les données, repérer les menaces et agir rapidement sur les risques associés aux applications et aux données. En travaillant avec des leaders du secteur comme CrowdStrike, nous dotons nos clients des capacités dont ils ont besoin pour être à la hauteur des défis de sécurité en constante évolution d'aujourd'hui."

CrowdStrike élargit sa collaboration avec Splunk grâce à une intégration avec l'Adaptive Response Framework de Splunk

CrowdStrike fait maintenant partie du programme d'alliance technique de Splunk pour fournir une solution intégrant le système de protection de nouvelle génération des points d'extrémité et de détection des menaces de CrowdStrike et Splunk® Enterprise Security (ES), pour prévenir, détecter et combattre les menaces en temps réel. L'infrastructure de CrowdStrike, entièrement basée sur le nuage, met en œuvre un déploiement rapide et plus flexible, en offrant un cadre cohérent d'analyse des menaces, de réaction et de réponse à l'incident. CrowdStrike a récemment mis au point des intégrations avec Splunk, notamment une application CrowdStrike pour Splunk qui aide les clients communs à optimiser leur action basée sur l'initiative Adaptive Response de Splunk pour accélérer la restauration, et un module complémentaire Falcon Intelligence qui permet aux clients d'indexer les IdC de CrowdStrike directement dans l'application ES de Splunk.

"Il est plus important que jamais pour la communauté de la sécurité de s'attaquer ensemble aux menaces de plus en plus sophistiquées visant la sécurité, a déclaré Haiyan Song, vice-présidente senior et directrice générale Security Markets de Splunk. L'initiative Adaptive Response de Splunk offre à nos clients communs le pouvoir d'accroître leurs capacités de réaction pour, en fin de compte, les aider à accélérer le repérage des menaces et la réponse à y apporter."

CrowdStrike et ForeScout annoncent une importante intégration de technologie

CrowdStrike et ForeScout offrent à leurs clients communs une solution complète de sécurité des points d'extrémité et du réseau qui inclut une visibilité totale, la détection des menaces, et des mesures de sécurité. Dans des secteurs comme les soins de santé et les organes gouvernementaux, les réseaux étendus et les appareils connectés à un réseau prennent de plus en plus d'importance. C'est pourquoi les deux sociétés proposent ensemble aux organisations de les aider à lutter contre toute la gamme de menaces pouvant affecter leur sécurité. La collaboration de ces deux sociétés de cyber-sécurité de premier plan apporte à leurs clients communs une visibilité accrue et des capacités avancées d'analyse des menaces pour se protéger contre les activités malveillantes. Cette intégration de technologies offre aux organisations une meilleure couverture par l'agent CrowdStrike Falcon et optimise l'outil de détection des menaces pour repérer et corriger les attaques pouvant affecter tous les types d'appareils et tous les niveaux des réseaux.

"De très nombreux clients ont besoin de sécuriser un environnement d'appareils connectés en évolution permanente, y compris leurs équipements mobiles et l'internet des objets (IdO); CrowdStrike et ForeScout leur offrent une combinaison de pointe pour faire face aux menaces à l'échelle de l'entreprise tout entière, a déclaré Pedro Abreu, chief strategy officer de ForeScout. Cette solution intégrée aide nos clients communs à se protéger plus efficacement contre les activités malveillantes grâce à une visibilité étendue, une détection exhaustive des menaces et un contrôle accru, tout en gérant harmonieusement la sécurité du réseau et des points d'extrémité."

ServiceNow® établit un partenariat avec CrowdStrike pour une sécurité holistique

CrowdStrike et ServiceNow unissent sécurité et TI pour aider les équipes des centres de gestion de la sécurité (SOC) à accélérer les diagnostics, la priorisation et la correction des menaces. L'intégration de CrowdStrike Intelligence et de Falcon signifie un enrichissement des données et un apport d'intelligence opérationnelle pour les incidents de sécurité et les observables associées. Ces capacités, combinées à l'automatisation des flux de travail par ServiceNow, fournissent un moteur de réponse de sécurité structuré. Les clients peuvent désormais bénéficier d'une vision plus holistique des origines d'une menace, ce qui permet des évaluations plus précises des risques, aux fins d'une analyse rapide et exhaustive des points d'extrémité. Les applications pour point d'extrémité de CrowdStrike Falcon sont disponibles dès maintenant auprès de la boutique de ServiceNow.

"CrowdStrike possède de puissantes capacités de détection et de protection contre les menaces et de réponse à celles-ci, et ServiceNow Security Operations place un habillage opérationnel autour de ces capacités, explique Odin Olson, directeur senior Business Development, Security Business Unit de ServiceNow. Grâce aux flux de travail répétables intégrés à ServiceNow, les équipes de sécurité et de TI disposent d'une visibilité partagée du processus et peuvent pleinement tirer parti de la technologie de CrowdStrike pour réduire les risques."

L’écosystème CrowdStrike fournit des solutions, des services et des conseils experts en sécurité pour stopper les intrusions

Ces nouveaux développements viennent renforcer le robuste écosystème Elevate Partner de CrowdStrike, y compris mais sans s'y limiter les partenariats avec Anomali, AWS, BluVector, Demisto, E8 Security (qui fait maintenant partie de VMware), Exabeam, IBM Security, Infoblox, Microfocus, Phantom, Sumo Logic, Swimlane, ThreatConnect, ThreatQuotient, Vectra Networks.

Visitez CrowdStrike à l'occasion de la RSA Conference 2018 au stand nº 941, Moscone South, pour en savoir plus sur le programme Elevate Partner de CrowdStrike. Des démonstrations conjointes d'intégration de technologies seront présentées au stand de CrowdStrike et dans les stands de ses partenaires, dont Splunk, ServiceNow, VMWare et ForeScout pendant les heures d'ouverture de l'exposition RSA.

À propos de CrowdStrike®

CrowdStrike est le leader en matière de protection des terminaux depuis le nuage. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle (IA), la plate-forme CrowdStrike Falcon® offre une visibilité instantanée et une protection dans l'entreprise et prévient les attaques sur les terminaux, sur le réseau ou hors réseau. CrowdStrike Falcon déploie en quelques minutes des renseignements exploitables et une protection en temps réel dès le premier jour. Elle unifie en toute transparence un antivirus de nouvelle génération en détectant et en répondant aux meilleurs terminaux, soutenu par une chasse permanente 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Son infrastructure dans le nuage et son architecture d'agent unique supprime la complexité et facilite la modularité, la maniabilité et la vitesse.

CrowdStrike Falcon protège les clients contre tout type de cyberattaque, à l'aide d'une IA sophistiquée et sans signature et d'un indicateur d'attaque (IdA) fondé sur la prévention des menaces pour stopper des menaces connues ou inconnues en temps réel. Autorisé par le CrowdStrike Threat Graph™, Falcon relie instantanément tous les jours plus de 100 milliards d'évènements liés à la sécurité dans le monde entier pour prévenir et détecter des menaces.

C'est une longue histoire pour savoir comment Falcon a redéfini la protection des terminaux mais il faut se rappeler d'une seule chose en parlant de CrowdStrike : nous stoppons les violations.

