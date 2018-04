LTI rejoint l'Enterprise Ethereum Alliance

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--Larsen & Toubro Infotech Ltd. (NSE : LTI, BSE : 540005), société technologique internationale spécialisée en solutions numériques et d'expertise-conseil, a rejoint l'Enterprise Ethereum Alliance (EEA), plus grande initiative en open source dédiée à la technologie blockchain au monde. En tant que membre de l'EEA, LTI collaborera avec les leaders du secteur dans la poursuite de bonnes pratiques technologiques d'entreprise basées sur Ethereum, de normes ouvertes, et d'architectures open source de référence.

LTI travaille avec plusieurs clients dans les domaines de la banque, des services financiers, de l'assurance, de la fabrication, de l'énergie, des médias, et des gouvernements, en les aidant à monétiser les avantages de la blockchain au travers de modèles d'entreprises disruptifs, d'une expérience améliorée pour les clients, et d'une réduction significative des coûts. La Société a également bâti un écosystème d'innovation en tirant parti de partenariats avec des acteurs universitaires, des start-up et des fournisseurs technologiques majeurs, et a conçu plusieurs solutions prêtes au déploiement dans les domaines de la finance commerciale, de la chaîne d'approvisionnement, de l'assurance-voyage, de la gestion des droits et redevances, ainsi que dans d'autres domaines.

Sanjay Jalona, PDG et chef de la direction de LTI, a déclaré : « LTI est un adopteur précoce de la blockchain offrant de riches solutions et clients mondiaux pour les solutions relatives aux paiements, à la chaîne d'approvisionnement et à l'intégration d'entreprise. Nous investissons actuellement pour combiner la puissance de la blockchain avec d'autres technologies exponentielles, telles que l'IdO et le cognitif, afin d'ajouter de la rapidité, de la transparence et de la confiance à l'écosystème tout entier. Notre adhésion à l'EEA va nous aider à développer encore davantage notre expertise en matière de blockchain. »

La profonde expertise de LTI en termes de connaissance du secteur et de blockchain au sein des plateformes, combinée aux bonnes pratiques de l'EEA, permettra à la Société d'offrir des opportunités d'innovation et des efficiences opérationnelles exponentielles aux plus grandes entreprises de la planète. LTI est également reconnue par les principaux analystes du secteur comme un acteur important de l'univers technologique des registres distribués.

Comptant plus de 400 sociétés membres, la base de membres de l'EEA représente une multitude de secteurs d'affaires issus de toutes les régions du monde, incluant les technologies, la banque, les gouvernements, la santé, l'énergie, les produits pharmaceutiques, le marketing et l'assurance. Axés sur l'industrie et animés par leurs membres, les groupes de travail de l'EEA sont tous chargés d'élaborer et de produire des avancées spécifiques pour le développement et l'utilisation de technologies basées sur Ethereum.

À propos de l'Enterprise Ethereum Alliance

L’EEA est une organisation à but non lucratif financée par le secteur, mise en place pour créer, promouvoir et plus largement soutenir les bonnes pratiques technologiques, les normes ouvertes et les architectures open source de référence basées sur Ethereum. L’EEA aide Ethereum à devenir une technologie de niveau entreprise, en assurant la recherche et le développement dans divers domaines incluant la vie privée, la confidentialité, l'évolutivité et la sécurité. L’EEA investit également aujourd'hui dans des architectures hybrides qui englobent les réseaux Ethereum publics et privés, ainsi que la création de groupes de travail qui développent des applications spécifiques pour le secteur. L’EEA entend développer collectivement les normes ouvertes du secteur, et faciliter la collaboration avec sa base de membres. Elle est ouverte à tous les membres de la communauté Ethereum qui souhaitent participer. Ce cadre open source permettra une adoption de masse, d'une profondeur et d'une ampleur en d'autres circonstances inaccessibles dans le cadre de cloisonnements individuels d'entreprise, et fournira des informations sur l’avenir de l'évolutivité, de la vie privée, ainsi que de la confidentialité du réseau public Ethereum sans permission. Pour en savoir plus sur l'adhésion à l'EEA, veuillez vous adresser à membership@entethalliance.org ou rendez-vous sur http://www.entethalliance.org/

À propos de LTI:

LTI (NSE : LTI, BSE : 540005) est une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques qui permet à plus de 250 clients de réussir dans un monde convergent. Opérant dans 27 pays, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour nos clients, et accélérons leur transformation numérique grâce à la plateforme Mosaic de LTI, qui facilite leurs parcours dans les domaines du mobile, des réseaux sociaux, de l’analytique, de l’IdO et du cloud. Ayant été créée il y a 20 ans en tant que filiale du groupe Larsen & Toubro Limited, notre héritage unique nous confère une expertise inégalée du monde réel nous permettant de résoudre les défis les plus complexes des entreprises dans tous les secteurs. Chaque jour, notre équipe composée de plus de 20 000 LTIstes permet à nos clients d’améliorer l’efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et d’offrir de la valeur à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Lntinfotech.com ou suivez-nous sur @LTI_Global

Entrez en contact avec LTI:

Lisez nos Actualités et nos Blogs

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn

Aimez-nous sur Facebook

Regardez nos vidéos sur YouTube

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.