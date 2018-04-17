香港路政署選擇 Telensa來部署元朗區智慧街頭照明試行計畫

香港與英格蘭劍橋--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--互聯街頭照明與智慧城市應用領域的市場領袖 Telensa今日宣佈，香港特別行政區政府路政署已選擇該公司在工程服務集團South King-Kum Shing JV主導的試行計畫中部署其PLANet智慧街頭照明系統，並用無線管理的LED燈取代元朗區約600盞路燈。元朗區擁有14.8萬人口，位於新界。

Telensa PLANet是端到端的智慧街頭照明系統，由連接單個燈泡的無線節點、城市擁有的專用無線網路，以及中央管理應用構成。該系統的優點在於能夠減少能耗和維護成本，透過自動故障報告改善服務品質，並能夠將路燈燈桿轉變為智慧城市感應器樞紐。Telensa PLANet目前已擁有100多萬盞互聯燈，是全球最受歡迎的互聯路燈系統。

Telensa創辦人兼商務長Will Gibson 表示：「我們十分高興能與合作夥伴香港路政署和South King-Kum Shing JV合作，在香港試行部署有較強適應能力的高效智慧路燈系統，該系統將能夠因應市民在未來數十年的需求。我們期待未來能在照明網路所帶來的低成本智慧城市應用方面與他們合作。」

關於Telensa

Telensa®致力於打造無線智慧城市應用，協助全球各大城市節省能源，更加智慧地運轉，並為市民提供更多聯合型服務。Telensa PLANet是全球部署最廣泛的智慧路燈解決方案，目前已經擁有150萬盞路燈。在其極具說服力的智慧路燈業務案例基礎上，公司還為城市和公用設施提供公開、低成本的平臺，可用於添加多種感應器應用。

Telensa的低功耗廣域網路 (LPWA)無線網路均與燈桿相連。它們可以在數日內覆蓋整個城市或整個地區，而且設計能夠可靠運行數十年。公司正在與歐洲電信標準協會(ETSI)旗下的其他主要供應商合作，以制定LPWA網路標準。

Telensa也是ETSI城市數位概況(City Digital Profile)機構的創始成員。該機構將協助推動整合式公民服務的提供，並為城市領導人提供科技藍圖，城市領導人將受益於供應商提供的標準化解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。