香港路政署选择 Telensa部署元朗区智能街头照明试点项目

香港与英格兰剑桥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--互联街头照明与智慧城市应用领域的市场领军企业 Telensa今日宣布，香港特别行政区路政署已选择该公司在工程服务集团South King-Kum Shing JV主导的试点项目中部署其PLANet智能街头照明系统，并用无线管理的LED灯取代元朗区约600盏路灯。元朗社区拥有14.8万人口，位于新界。

Telensa PLANet是一个端对端的智能街头照明系统，由连接单个灯泡的无线节点，一个由城市所有的专用无线网络，以及中央管理应用构成。该系统的优点在于，它能够减少能耗和维护成本，通过自动故障报告改善服务质量，并能够将路灯灯杆转变为智慧城市感应器枢纽。Telensa PLANet目前已拥有100多万盏互联灯，是全球最受欢迎的互联路灯系统。

Telensa创始人兼首席商务官Will Gibson 表示：“我们十分高兴与我们的合作伙伴香港路政署和South King-Kum Shing JV进行合作，在香港试点部署有着较强适应能力的高效智能路灯系统，该系统将能够满足市民在未来数十年的需求。我们期待在未来围绕照明网络所带来的低成本智慧城市应用，与他们开展合作。”

关于Telensa

Telensa®致力于打造无线智慧城市应用，从而帮助全球各大城市节省能源，更加智能地运转，并为其市民交付更多联合型服务。Telensa PLANet是全球部署最广泛的智能路灯解决方案，目前已经拥有150万盏路灯。在其极具说服力的智能路灯业务案例基础上，公司还为城市和公用设施提供公开、低成本的平台，可用于添加多种感应器应用。

Telensa的低功耗广域网 (LPWA)无线网络均与灯杆相连。它们可以在数日内覆盖整个城市或整个地区，而且设计能够可靠运行数十年。公司正在与欧洲电信标准协会(ETSI)旗下其他领先的供应商合作，制定LPWA网络标准。

Telensa还是ETSI城市数字概况(City Digital Profile)机构的创始成员。该机构将帮助推动一体化公民服务的交付，并为城市领导人提供科技路线图，后者将受益于其供应商所提供的标准化解决方案。

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