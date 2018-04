Earth Networks annonce un partenariat avec la Météorologie Nationale du Mozambique pour créer un système d'alerte précoce en cas de conditions météorologiques violentes

GERMANTOWN, Maryland & MAPUTO, Mozambique--(BUSINESS WIRE)--Earth Networks a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un partenariat avec l'Institut National de Météorologie de Mozambique (INAM) pour intensifier la surveillance de la tempête en direct, la détection de la foudre et des observations en temps réel. Celles-ci alimenteront les services de prévision et d'alerte météorologiques visant le sauvetage des vies à l'échelle du pays. L'annonce a été faite aujourd'hui lors d'une session de présentation lancée à Maputo en collaboration avec l'INAM, le ministère des Transports et des Communications et le Service Commercial des États-Unis.

Weather Network lancé par Earth Networks en 2014 au Mozambique comme étant un projet pilote a pour but d'aider les agences de sécurité et de récupération après sinistre à avertir le public des conditions météorologiques extrêmes afin de sauver les vies, réduire les blessures et minimiser les dommages matériels. Outre la détection de la foudre, le réseau comprend des stations météorologiques automatisées et des observations en temps réel pour les prévisions horaires au Mozambique. En raison de son climat tropical, le Mozambique est soumis à une longue saison de pluies depuis novembre jusqu'à avril, et il a déjà enduré des pertes de vie et de biens cette année en raison des tempêtes dangereuses et des inondations dévastatrices. En 2017, le réseau a détecté plus de 9,6 millions de foudres dans les nuages et de foudres nuage-sol au sein du pays.

Earth Networks est implantée dans plus de 25 pays d'Afrique subsaharienne à travers divers programmes pilotes financés par des donateurs et des partenariats avec le secteur privé. Ces initiatives aident les services météorologiques et hydrologiques nationaux à accroître leurs capacités de manière durable tout en améliorant la sécurité et l'efficacité opérationnelle des entreprises, des organisations et des communautés. Le partenariat INAM - Earth Networks aide les résidents et les visiteurs à accéder à des informations météorologiques plus détaillées telles que les prévisions localisées et les alertes sur des conditions météorologiques extrêmes en temps réel.

Ari Davidov, directeur du Développement International des Affaires chez Earth Networks a déclaré : "Nous sommes ravis d'être à Maputo aujourd'hui avec INAM pour présenter ces nouvelles capacités aux agences de sécurité. Nous visons également à démontrer les opportunités servant à utiliser de nouveaux ensembles de données et services logiciels relatifs à la météorologique pour optimiser les opérations dans une grande variété d'industries, notamment l'agriculture, l'exploitation minière et les services publics". "C'est une vraie réalisation d'une plate-forme comprenant des informations météorologiques multi-acteurs et multiutilisateurs pour le pays, et elle est conçue pour se maintenir à long terme", a-t-il ajouté.

"Alerter le public sur les conditions météorologiques extrêmes a toujours été un défi, et ce en raison de la superficie du pays et du climat instable au Mozambique", a dit Dr Aderito Celso Felix Aramuge, directeur général de l'Institut National de Météorologie de Mozambique (INAM). Il a ajouté : "Travailler avec Earth Networks pour mettre en œuvre ce système d'alerte précoce visant à sauver des vies nous permettra d'émettre des alertes en cas de formation d'orages dangereux, de vents violents et des ondes de tempête avec des délais d'exécution étendus et des alertes détaillées basées sur l'emplacement".

Opérant dans plus de 90 pays, Weather Network lancé par Earth Networks comprend plus de 10 000 stations exclusives à l'entreprise, et des mises à jour avec des données en direct toutes les deux secondes, fournissant des prévisions localisées précises de 0 à 15 jours avec ENcast. Total Lightning Network lancé par Earth Networks est le réseau de foudre le plus étendu et le plus technologiquement avancé au monde. Sa capacité à surveiller la foudre dans les nuages, en plus de la foudre nuage-sol, permet l'émission d'alertes plus rapides en cas de tempêtes localisées afin que les prévisionnistes puissent avertir sur les autres types de phénomènes météorologiques violents tels que les rafales descendantes, les pluies intenses, la grêle et les vents violents.

