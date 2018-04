P&G annuncia nuovi obiettivi per la sostenibilità ambientale incentrati sulla generazione e l'ispirazione di un impatto positivo nel mondo

P&G talked to the next generation about what the world will be like in 2030.

Detailed look at P&G’s 2030 Environmental Goals

P&G has achieved many of its 2020 environmental goals and has plans in place to meet the rest. New, broad-reaching goals for 2030 have been established; they aim to enable and inspire positive impact on the environment and society while creating value for the Company and consumers. (Photo: Business Wire)

CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) ha oggi reso noto di aver centrato molti degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati per il 2020 e di avere attuato piani per il raggiungimento dei restanti, a cui ne verranno affiancati di nuovi e di ampia portata per il 2030. I nuovi obiettivi, intitolati "Ambition 2030", mirano a generare e ispirare un impatto positivo sull'ambiente e sulla società con la creazione di valore per l'azienda e per i consumatori.

"Siamo certi che P&G sia in grado di rappresentare una forza per il bene e per la crescita, e stiamo adottando un approccio più deliberato per soddisfare i consumatori e favorire al contempo un consumo responsabile", è stata la dichiarazione di David Taylor, presidente e amministratore delegato di P&G nonché presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda. "I consumatori si aspettano che i marchi di cui si fidano offrano performance superiori e aiutino anche a risolvere alcuni dei problemi più complessi che il mondo deve affrontare. La nostra portata globale e la comprensione dei cinque miliardi di consumatori che serviamo, unitamente alle capacità di innovazione di P&G, ci forniscono una capacità esclusiva di fare la differenza".

Gli obiettivi "Ambition 2030" di P&G comprendono:

Brand: i 20 marchi leader di P&G, tra cui Always, Ariel, Dawn, Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene, Pampers e Tide favoriranno e ispireranno il consumo responsabile attraverso imballaggi riutilizzabili o riciclabili al 100%, il lancio di innovazioni più sostenibili e la realizzazione della fiducia tramite la trasparenza e la condivisione della nostra scienza per la sicurezza.

i 20 marchi leader di P&G, tra cui Always, Ariel, Dawn, Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene, Pampers e Tide favoriranno e ispireranno il consumo responsabile attraverso imballaggi riutilizzabili o riciclabili al 100%, il lancio di innovazioni più sostenibili e la realizzazione della fiducia tramite la trasparenza e la condivisione della nostra scienza per la sicurezza. Catena di fornitura: i siti produttivi di P&G ridurranno della metà le emissioni di gas a effetto serra e acquisteranno elettricità rinnovabile sufficiente ad alimentare al 100% gli impianti dell'azienda, che si avvarrà di fonti di approvvigionamento circolare per almeno 5 miliardi di litri di acqua.

i siti produttivi di P&G ridurranno della metà le emissioni di gas a effetto serra e acquisteranno elettricità rinnovabile sufficiente ad alimentare al 100% gli impianti dell'azienda, che si avvarrà di fonti di approvvigionamento circolare per almeno 5 miliardi di litri di acqua. Società: P&G continuerà a creare partnership trasformative per la prosperità delle persone, del pianeta e della nostra attività, comprese quelle che bloccano il flusso di plastica negli oceani, tutelano e valorizzano le foreste, estendono le soluzioni di riciclaggio dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) e proteggono l'acqua nei bacini prioritari in tutto il mondo.

P&G continuerà a creare partnership trasformative per la prosperità delle persone, del pianeta e della nostra attività, comprese quelle che bloccano il flusso di plastica negli oceani, tutelano e valorizzano le foreste, estendono le soluzioni di riciclaggio dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) e proteggono l'acqua nei bacini prioritari in tutto il mondo. Dipendenti: P&G coinvolgerà, equipaggerà e premierà i dipendenti che realizzeranno atteggiamenti e pratiche per la sostenibilità nel lavoro quotidiano. Premieremo i progressi e integreremo il riconoscimento nelle valutazioni delle performance.

Per ulteriori informazioni sugli obiettivi "Ambition 2030" di P&G fare clic qui.

Grazie alla sua tradizione di leadership in materia ambientale, P&G ha già centrato molti degli obiettivi di sostenibilità per il 2020 prefissati dall'azienda nelle aree principali del clima (riduzione delle emissioni totali di gas serra del 16% dal 2010), acqua (taglio del 27% del consumo idrico negli impianti dal 2010) e dei rifiuti (centrato l'obiettivo di zero rifiuti di produzione conferiti in discarica per oltre l'80% dei siti di produzione).

L'impatto dei progressi dell'azienda è esemplificato in diversi marchi e aree geografiche, inclusi prodotti come Tide purclean, con ingredienti a base biologica, e Head & Shoulders, confezionato con plastica proveniente dai rifiuti ritrovati sulle spiagge; nei cambiamenti apportati alla produzione, con centrali a energia eolica e vapore da biomassa; e nelle innovazioni nella ricerca, che ogni anno trasformeranno la riciclabilità di tonnellate di plastica a vantaggio di interi settori, ben al di là della portata di P&G.

Questi progressi sono illustrati in maggior dettaglio nel report Cittadinanza d'impresa 2017 dell'azienda.

"Sulla base dei progressi compiuti a tutt'oggi, i nostri obiettivi per il 2030 puntano ad affrontare due dei problemi ambientali più pressanti del mondo: le risorse limitate e i consumi crescenti", ha commentato Virginie Helias, vicepresidente per la sostenibilità globale di P&G. "Sappiamo che da soli non troveremo tutte le risposte. Occorreranno collaborazioni e partenariati per compiere significativi progressi e i nostri marchi svilupperanno innovazioni per far progredire il consumo responsabile".

"P&G è un leader dello sviluppo sostenibile, con una strategia in linea con la nostra convinzione che le imprese avranno maggior successo a seguito di una maggior sostenibilità. Valutiamo positivamente il quadro degli obiettivi Ambition 2030, che dispone del potenziale per generare un significativo impatto globale favorevole per gli azionisti, l'ambiente e le società", ha affermato Peter Bakker, presidente e amministratore delegato del Consiglio mondiale delle imprese per lo sviluppo sostenibile.

