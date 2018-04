Gemalto protégera les réseaux 5G de nouvelle génération contre les cyber-attaques avec les extensions Intel® SGX (Software Guard Extensions)

5G networks. Security and privacy of 5G applications by Intel and Gemalto. (Photo: Intel)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique, a annoncé aujourd’hui qu’il renforçait la protection contre les cyber-attaques pour la nouvelle génération de réseaux virtualisés, basés sur le cloud, prévus et déployés avec la technologie Intel®.

Cette nouvelle initiative combine l’« enclave » (1) de confiance Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX), déployée dans les processeurs des serveurs cloud, leaders de l’industrie de la société, aux services de logiciels de sécurité avancés SafeNet Data Protection On Demand de Gemalto en vue de créer une robuste solution de sécurité au niveau processeur pour les réseaux virtualisés.

La migration des fonctions réseau physique vers le cloud entrainent des « surfaces d’attaque » accrues des forces malveillantes. L’un des défis pour le secteur de la téléphonie mobile consiste à garantir la protection des identités, la confidentialité et l’intégrité de ces nouvelles fonctions réseau virtualisé. Afin de répondre à cette problématique, la solution combinée sécurise les réseaux virtualisés, depuis le cœur jusqu’à la périphérie multi-accès des réseaux, en garantissant que les fonctions et applications virtuelles résidant dans les tranches de réseau soient protégées et isolées. Empêcher la fuite des données confidentielles est essentiel pour garantir que les nouvelles applications 5G, dont l’Internet des Objets et les communications critiques, atteignent les plus hauts standards en termes de fiabilité, de sécurité et de respect de la vie privée.

Lors de la conférence RSA 2018 (du 16 au 20 avril), Intel et Gemalto feront des démonstrations détaillées de la manière dont la solution protège ces nouveaux réseaux 5G. Rejoignez-nous sur le stand d’Intel (n°3435 Nord) pour en savoir plus.

« Les opérateurs de téléphonie mobile ne peuvent pas se permettre de laisser des vulnérabilités de sécurité saper les avantages commerciaux incontestables de la 5G et des réseaux virtualisés », a déclaré Todd Moore, vice-président du département Produits de chiffrement chez Gemalto. « Nos travaux avec Intel® procureront aux organisations déployant des réseaux virtualisés sur le cloud, tous les outils nécessaires pour contrer les grands dangers posés par les conséquences de l’augmentation des brèches de données ou des perturbations de réseau dans notre monde de plus en plus connecté. »

« Les réseaux 5G de nouvelle génération fourniront de nouvelles expériences passionnantes aux consommateurs et de nouvelles perspectives de revenus aux fournisseurs de services de communications. Ces réseaux nécessiteront un nouveau niveau de sécurité pour les données et pour la virtualisation réseau », a expliqué Rick Echevarria, vice-président du groupe Logiciels et services, et directeur général de la division Sécurité des plateformes, chez Intel. « Cette nouvelle solution de Gemalto illustre comment SGX peut procurer la base de sécurité nécessaire, pour créer et déployer une nouvelle ère de réseaux dynamiques rentables. »

Informations produit :

SafeNet Data Protection On-Demand de Gemalto est une plateforme de sécurité sous forme de service, basée sur le cloud, prenant en charge une gamme variée de services de chiffrement, de gestion des clés et de module matériel de sécurité. Elle fournit aux développeurs une passerelle unique grâce à laquelle des solutions logicielles peuvent être mises en œuvre directement dans Intel® SGX, les enclaves hautement protégées intégrées dans l’architecture des processeurs des entreprises pour les serveurs cloud.

(1) Une enclave de confiance est une zone d’exécution en mémoire sécurisée et protégée par logiciel.

