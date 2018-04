Gemalto protege redes 5G avançadas contra ataques cibernéticos empregando o Intel® Software Guard Extensions

5G networks. Security and privacy of 5G applications by Intel and Gemalto. (Photo: Intel)

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--Gemalto, líder mundial em segurança digital, anuncia hoje que está dando suporte à proteção contra ataques cibernéticos de redes avançadas e virtualizadas baseadas na nuvem que estão sendo planejadas e implementadas com a tecnologia Intel®.

Esta nova iniciativa combina um enclave confiável do Intel® SGX (Intel® Software Guard Extensions)(1), implementado nas CPUs do servidor na nuvem da empresa, líder do setor, com o serviço de software de segurança SafeNet Data Protection On Demand da Gemalto, para criar uma solução de segurança robusta para processadores de redes virtualizadas.

As funções das redes físicas estão sendo migradas para a nuvem, o que produz um número maior de “superfícies de ataque” para forças mal-intencionadas, e um dos desafios do setor móvel é garantir a proteção de identidade, a confidencialidade e a integridade dessas funções de rede recentemente virtualizadas. Através da abordagem desse fator, a solução combinada protege as redes virtualizadas desde o núcleo até a sua fronteira (edge) de múltiplo acesso, garantindo que as funções e aplicativos virtuais que residem nas camadas de rede estão protegidos e isolados. A prevenção do vazamento de dados confidenciais é essencial para garantir que novos aplicativos 5G, inclusive comunicações críticas e de IoT, possam atingir os mais altos padrões de confiabilidade, segurança e privacidade.

Durante a RSA Conference de 2018 (de 16 a 20 de abril), a Intel e a Gemalto estarão demonstrando detalhes de como a solução está protegendo essas novas redes 5G. Para saber mais, visite-nos no pavilhão da Intel (norte, estande 3435).

“As operadoras móveis não podem se dar ao luxo de que pontos fracos na segurança minem os benefícios comerciais atraentes das redes virtualizadas e 5G”, disse o vice-presidente sênior de Produtos de Criptografia da Gemalto, Todd Moore. “Nosso trabalho com a Intel® conferirá às organizações que estão implantando redes virtualizadas de ponta, baseadas na nuvem, todas as ferramentas necessárias para abordar os profundos perigos que representam as consequências do aumento das violações de dados ou de redes no nosso mundo cada vez mais conectado.”

“As redes 5G avançadas proporcionarão novas experiências excitantes para os consumidores e novas oportunidades de receita para Provedores de Serviços de Comunicação. Essas redes irão exigir um nível de segurança para os dados e virtualização das redes”, disse, Rick Echevarria, vice-presidente do Grupo de Software e Serviços, e gerente geral da Divisão de Segurança de Plataformas da Intel. “Esta nova solução da Gemalto demonstra como o SGX pode fornecer o fundamento de segurança necessário para construir e implementar uma nova era de redes dinâmicas e rentáveis.”

Informações do produto:

A SafeNet Data Protection On-Demand da Gemalto é uma plataforma de segurança as a service compatível com uma grande variedade de serviços modulares de segurança para criptografia, gerenciamento de códigos e hardware. Essa plataforma oferece aos desenvolvedores um único gateway através do qual as soluções de software podem ser diretamente implementadas no Intel® SGX, os enclaves altamente protegidos na arquitetura dos processadores da empresa para servidores na nuvem.

(1) Um enclave confiável é uma área segura de execução na memória protegida contra software.

Sobre a Gemalto

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) é líder global em segurança digital, tendo obtido receitas em 2017 no valor de € 3 bilhões e com clientes em mais de 180 países. Levamos confiança ao um mundo cada vez mais conectado.

De software seguro até biometria e criptografia, nossas tecnologias e serviços permitem que empresas e governos autentiquem identidades e protejam dados, de maneira que fiquem seguros e possibilitem serviços em dispositivos pessoais, objetos conectados, na nuvem e entre eles.

As soluções da Gemalto estão na essência da vida moderna, desde o pagamento à segurança corporativa, passando pela Internet das Coisas. Nós autenticamos pessoas, transações e objetos, criptografamos dados e criamos valor para o software – possibilitando que nossos clientes protejam serviços digitais para bilhões de pessoas e coisas.

Nossos 15.000 funcionários estão distribuídos em 114 escritórios, 40 centros de personalização e de processamento de dados e 35 centros de desenvolvimento de software, localizados em 47 países.

Para mais informações, acesse www.gemalto.com ou siga @gemaltoLatam no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.