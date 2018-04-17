金雅拓与英特尔® Software Guard Extensions共同保护新一代5G网络免受网络攻击

阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--数字安全领域的全球领导者金雅拓(Gemalto)今天宣布，正在加强针对英特尔®技术进行规划和部署的新一代云虚拟化网络的网络攻击防护。

这项新方案将部署在公司业内领先的云服务器CPU中的英特尔®Software Guard Extensions (Intel® SGX) 可信围圈（trusted ‘enclave’）1，与金雅拓先进的SafeNet 按需数据保护安全软件服务相结合，为虚拟化网络创建一个强大的处理器级安全解决方案。

随着物理网络功能向云端迁移所导致的恶意力量“攻击面”的增加，移动行业面临的挑战之一是确保这些新虚拟化网络功能的身份保护、机密性和完整性。为解决这个问题，该组合解决方案通过确保对驻留在网络切片中的虚拟功能和应用程序的保护和隔离，为虚拟化网络提供核心到多接入边缘的保护。为保证新的5G应用（包括物联网和关键通信）达到最高标准的可靠性、安全性和私密性，防止机密数据泄露至关重要。

英特尔和金雅拓将在RSA 2018大会上（4月16日至20日）详细展示该解决方案是如何保护这些新5G网络的。请参观英特尔展台（北厅＃3435）了解详情。

金雅拓加密产品高级副总裁Todd Moore表示：“移动运营商承受不起安全漏洞危害5G和虚拟化网络巨大的商业利益。我们与英特尔®的合作将为部署尖端云虚拟化网络的组织提供所有必要的工具，以解决日益互联的世界中不断增加的数据泄露或网络故障所带来的严重危险。”

英特尔软件和服务部门副总裁兼平台安全部门总经理Rick Echevarria表示：“新一代5G网络将为消费者带来令人兴奋的新体验，并将为通信服务提供商带来新的收入机会。这些网络的数据和网络虚拟化将需要一个全新的安全等级。金雅拓的这一新解决方案表明，SGX可以提供所需的安全基础，用来构建和部署新一代经济高效的动态网络。”

产品信息：

金雅拓的SafeNet 按需数据保护是一款基于云的安全即服务平台，支持各种加密、密钥管理和硬件安全模块服务。它提供了一个单一网关，开发人员通过这个网关可以将软件解决方案直接部署到英特尔® SGX中。SGX是嵌入公司云服务器处理器架构的受到高度保护的围圈。

(1)可信围圈是内存中受软件保护的安全执行区。

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关于金雅拓

金雅拓（泛欧证券交易所 NL0000400653 GTO）是数字安全领域全球领导者，2017年的年营业额达30亿欧元，客户遍及180多个国家。金雅拓为日益互联的世界带来更多信任。

从安全软件到生物识别和加密，我们为企业和政府提供技术和服务用以验证身份及保护数据安全，并支持在个人终端、联网设备、云端及这些载体之间的服务。

金雅拓的解决方案定位于现代生活的核心领域，从支付到企业安全和物联网。我们对身份、交易以及设备进行验证，保护数据并为软件创造价值——助力我们的客户为数十亿人和设备提供安全的数字服务。

我们拥有1.5万名员工，分布在全球47个国家的114个办事处、40所个人化和数据中心，以及35个研究与软件开发中心。

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