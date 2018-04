A Earth Networks anuncia parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique para criação de um sistema de alerta rápido de condições climatéricas graves

Germantown, Maryland, EUA e Maputo, Moçambique--(BUSINESS WIRE)--A Earth Networks anunciou hoje o estabelecimento de uma parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM) para realizar a expansão das capacidades de detecção de relâmpagos, assim como de observações e monitorização de tempestades em tempo real. Esta expansão irá possibilitar a criação de serviços de alerta e de previsões meteorológicas que salvarão vidas. Realizado hoje durante uma apresentação de lançamento em Maputo, o anúncio foi feito em colaboração com o INAM, o Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique e o Serviço Comercial dos Estados Unidos.

Tendo sido iniciado como projecto-piloto em 2014, a Rede Meteorológica da Earth Networks em Moçambique destina-se a auxiliar as agências de segurança e de recuperação após desastres a dar alertas rápidos à população com vista a salvar vidas, reduzir o número de feridos e minimizar danos materiais. Para além da detecção de relâmpagos, a rede inclui estações meteorológicas automatizadas e observações em tempo real, permitindo a realização de previsões locais de hora em hora em todo o território moçambicano. Devido ao seu clima tropical, Moçambique tem uma estação das chuvas prolongada entre Novembro e Abril e, este ano, já foram sofridos danos materiais e a perda de vidas devido a tempestades perigosas e inundações ruinosas. Em 2017, a rede detectou mais de 9,6 milhões de relâmpagos intranuvem e nuvem-solo no país.

A Earth Networks tem uma presença bem estabelecida em mais de 25 países da África Subsariana, com uma variedade de programas-piloto e programas financiados por doadores, assim como parcerias com o sector privado. Estas iniciativas ajudam os serviços meteorológicos e hidrológicos nacionais (NMHS) a expandirem as suas capacidades de forma sustentável, ao mesmo tempo que melhoram a segurança e eficiência operacional de empresas, organizações e comunidades. A parceria INAM - Earth Networks ajudará os residentes e visitantes a aceder a informação meteorológica mais detalhada como, por exemplo, previsões localizadas e alertas de condições climatéricas graves em tempo real.

«É com grande entusiasmo que estamos hoje aqui em Maputo, com o INAM, para fazer a apresentação destas novas capacidades às agências de segurança e para demonstrar as oportunidades de utilização dos novos conjuntos de dados meteorológicos e serviços de software para a optimização operacional de uma grande variedade de serviços públicos e indústrias, incluindo a agrícola e a mineira», disse Ari Davidov, Director de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da Earth Networks. «Esta é, sem dúvida, a concretização de uma plataforma de informação meteorológica em Moçambique, com diversas partes interessadas e múltiplos utilizadores, concebida também para ser auto-sustentável a longo prazo.»

«Alertar o público para a aproximação de condições climatéricas graves foi sempre um desafio devido às dimensões e ao clima volátil de Moçambique», disse o Dr. Adérito Celso Félix Aramuge, Director Geral do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM). «Colaborar com a Earth Networks na implementação deste sistema de alerta rápido que irá salvar vidas, permitir-nos-á emitir alertas atempados de trovoadas perigosas, ventos fortes e marés de tempestade, assim como alertas detalhados para localizações específicas.»

Operando em mais de 90 países, a Rede Meteorológica da Earth Networks consiste em mais de 10.000 estações exclusivas, cujos dados são actualizados a cada dois segundos, fornecendo, através do ENcast, previsões hiperlocais exactas do presente até aos 15 dias seguintes. A Rede com Cobertura Total de Relâmpagos da Earth Networks é a maior e a mais tecnologicamente avançada rede de detecção de relâmpagos do mundo. A sua capacidade de monitorizar relâmpagos intranuvem, assim como relâmpagos nuvem-solo, possibilita alertas de tempestade localizados e mais velozes, permitindo aos meteorologistas alertar para outras formas de condições climatéricas graves tais como downbursts, granizo e chuvas e ventos fortes.

