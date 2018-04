IDEMIA, Network International et Mastercard, partenaires pour le lancement de terminaux point de vente compatibles avec les smartphones

Dubaï, ÉAU--(BUSINESS WIRE)--Faisant un nouveau bond technologique dans le monde des paiements, IDEMIA, le leader mondial des identités de confiance ; Network International, le grand fournisseur de solutions de paiement au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), et Mastercard, un des leaders de l’industrie mondiale des paiements et de ses technologies, lancent un projet pour permettre aux commerçants d’accepter les paiements sans contact par smartphone.

Première initiative de ce type dans la région MEA, ce projet de partenariat permettra aux commerçants clients de Network International aux Émirats arabes unis d’accepter les paiements sans contact par smartphone Android équipé de la technologie NFC (« near-field communication », communication en champ proche), ce qui simplifiera grandement la phase de validation des paiements. Network International est le fournisseur qui compte le plus de clients aux Émirats et l’initiative marque une avancée majeure pour l’amélioration de l’infrastructure des paiements du pays, dans un contexte de sensibilisation des consommateurs aux paiements mobiles et sans contact.

Cette solution point de vente (POS) sur smartphone fournira aux petits commerçants, qui acceptaient jusqu’ici des espèces et des chèques, un moyen plus simple et plus sûr pour gérer cet aspect de leur activité. Ils pourront télécharger et installer l’application, créer un compte à cet effet chez leur fournisseur de service de paiement et ainsi accepter les paiements sans contact de leurs clients, sans avoir à utiliser de terminal distinct ou de périphérique, et sans les frais correspondants. De plus, les commerçants de plus grande envergure pourront disposer de solutions innovantes pour proposer à leurs clients des options de « paiement à la livraison » sûres et pratiques. La nouvelle solution propose aussi une fonctionnalité « coupe-file » permettant aux clients d’éviter les files d’attente et les bornes d’échange de monnaie lors d’événements sportifs, musicaux, etc.

Cette solution de paiement mobile, qui intègre les technologies de sécurité avancées de Mastercard, permettra aux consommateurs d’exécuter des transactions électroniques rapides, pratiques et sécurisées en présentant simplement leur carte sans contact ou leur smartphone (via un porte-monnaie numérique, ex. Masterpass) au système du commerçant.

IDEMIA fait valoir sa position de leader de l’écosystème des paiements, au service de plus de 1 800 institutions financières et des grands opérateurs de téléphonie mobile, pour proposer un service sans contact mPOS de bout en bout, permettant à tout appareil utilisant la technologie NFC d’accepter des paiements sans contact sécurisés.

Muzaffar Khokhar, Président de la région Moyen-Orient et Afrique, chez IDEMIA, déclare : « L’ambition d’IDEMIA est d’accompagner la transformation numérique en mettant sur le marché les dernières technologies et innovations pour optimiser, simplifier et sécuriser l’expérience de paiement des entreprises et des consommateurs. Nous sommes heureux de collaborer avec Network International, notre partenaire stratégique de longue date, à l’introduction de la solution mPOS dans la région MEA. »

« Network International se réjouit de mettre cette innovation à la portée des commerçants des Émirats arabes unis en collaboration avec les leaders mondiaux de la technologie, IDEMIA et Mastercard », déclare Paul Clarke, directeur du groupe en charge des produits et de l’innovation chez Network International. « Cette initiative réaffirme notre engagement à améliorer l’écosystème des paiements aux Émirats au travers de technologies innovantes et des meilleures pratiques mondiales ; aussi sommes-nous ravis de contribuer à son succès à l’échelle de notre réseau dans la région MEA. »

« En sa qualité de leader technologique résolu à transformer l’industrie mondiale des paiements et à instaurer les transactions électroniques dans la région UAE et alentour, Mastercard s’engage à faire en sorte que chaque dispositif connecté puisse accepter les paiements. Avec la dernière solution numérique de paiement “Tap-on-Phone”, les commerçants de petite et très petite tailles qui acceptaient jusque-là les paiements en espèces et par chèque vont pouvoir permettre à leurs clients d’effectuer des paiements sans contact au moyen de leur smartphone. La solution “Tap-on-Phone” leur épargne les coûts d’acquisition, principal frein à l’adoption des solutions d’acceptation des paiements électroniques dans la région, permettant ainsi aux petites entreprises et entrepreneurs d’entrer dans l’univers des paiements. Les Émirats bénéficient d’une économie en pleine expansion qui les placent à l’avant-garde de l’innovation et de l’adoption des nouvelles technologies, de sorte que l’introduction de la nouvelle solution de paiement sur smartphone va accélérer les projets numériques dans le pays. Cela contribuera aux efforts du pays en faveur des petites et moyennes entreprises, la colonne vertébrale de son économie, pour soutenir la croissance économique et le développement », déclare Girish Nanda, directeur général UAE & Oman chez Mastercard.

À propos d’IDEMIA

OT-Morpho devient IDEMIA, le leader de l’Identité augmentée dans un monde de plus en plus digital, et a l’ambition de donner, aux citoyens comme aux consommateurs, la possibilité d’interagir, de payer, de se connecter, de voyager et de voter en tirant profit d’un environnement désormais connecté.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité augmentée, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger cet atout, que ce soit pour les individus ou pour les objets. Nous assurons la confiance et le respect de la vie privée en garantissant que l'ensemble des transactions soient sécurisées, authentifiées et vérifiables pour des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets.

IDEMIA est le résultat du rapprochement d’OT (Oberthur Technologies) et Safran Identity & Security (Morpho). Avec près de 3 milliards de dollars de chiffre d’affaires et 14 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.idemia.com/fr et suivez @IdemiaGroup sur Twitter

À propos de Network International

Fondé en 1994, Network International LLC est le plus grand acquéreur des Émirats arabes unis et un grand fournisseur de solutions de paiement au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), au service de plus de 70.000 commerçants et de 200 institutions financières dans 55 pays. L’offre de service de la société se compose d’une gamme complète de produits et services de paiement pour les segments de l’émission et de l’acquisition des banques, des institutions financières et des commerçants de détail, y compris par la prestation de conseils, depuis la planification et la conception jusqu’au développement de nouveaux produits et services financiers et de paiement par carte pour les consommateurs. De plus, la société propose plusieurs produits à valeur ajoutée, y compris des solutions d’analyse de données, de scoring et de fidélité. Network International dispose de centres opérationnels aux Émirats arabes unis, en Égypte, en Jordanie, en Afrique du Sud et en Inde, et son siège est à Dubaï. La société a récemment acquis Emerging Markets Payments Holdings Limited (EMPH) et continue d’investir dans des partenariats stratégiques afin de renforcer son influence dans la région.

Premier fournisseur indépendant certifié par Visa et MasterCard pour les paiements par carte au Moyen Orient, Network International occupe le titre de Membre principal de Visa International et MasterCard International aux Émirats et bénéficie d’une extension de sa licence MasterCard dans d’autres pays alentour. La société est également membre des programmes par carte JCB et Union Pay, et elle détient et gère la franchise Diners Club International Franchise aux Émirats arabes unis, en Égypte, au Liban et en Jordanie. La société a aussi lancé un programme adapté à la région et validé par le Conseil de coopération du Golfe (CCG), « Mercury », et est partenaire de Discover Financial Services (DFS) pour promouvoir l’acceptation des cartes Mercury par les réseaux Discover, Diners Club International et PULSE. Network International est une société certifiée Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Plus d’information sur www.network.ae/

À propos de Mastercard

Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, est une société technologique dans l’industrie mondiale des paiements. Nous exploitons le réseau de paiement le plus rapide au monde et tissons des liens entre consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays. Les produits et services Mastercard favorisent les activités commerciales au quotidien – telles que le shopping, les voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus sûre et plus efficace pour tous. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @MastercardNews, vous joindre à la discussion sur le Beyond the Transaction Blog et vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles de l’Engagement Bureau.