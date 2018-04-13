Andersen Global繼續在倫敦擴張業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與倫敦獲獎稅務所Mark Davies & Associates簽署合作協定，預示Andersen Global的倫敦業務將進一步成長。Mark Davies & Associates專為國際客戶提供跨境事務諮詢服務。Andersen Global最近在英國與RBCVAT Limited簽署合作協定，並形成有限責任合夥關係。此次與 Mark Davies & Associates 的合作將大幅擴張Andersen Global在重要稅務司法管轄區的業務版圖，並為客戶提供極為廣泛的私人客戶服務。

Mark Davies & Associates創辦人兼董事總經理Mark Davies表示，「公司客戶的需求不斷擴增，而且通常他們的稅務可能會橫跨多個稅務司法管轄區。與Andersen Global和Roger及其RBCVAT Limited團隊的合作，將使我們能夠強化當前的產品，並為客戶提供更廣泛的專長，同時讓他們接觸到來自30多個司法管轄區的顧問。我們對這一合作機會感到十分興奮，因為我們與Andersen Global擁有共同的願景：即透過快速回應、個別量身打造的方式，為客戶提供卓越的服務。」

Andersen Global 董事長兼Andersen Tax LLC 執行長Mark Vorsatz表示，「Mark與他的團隊將優質服務帶到這個至關重要的市場，而且該公司針對非本地客戶的專業服務將擴充我們的國際客戶群，並為本公司一流的服務功能模式提供支援。英國是本公司客戶的關鍵市場，而此項合作是我們在歐洲擴張的重要一環，再加上RBCVAT Limited的加值稅業務，將增強我們在全英國提供無縫服務的能力。」

Mark Davies & Associates Ltd是由Mark Davies於2007年成立，他在國際稅務領域有20年的從業經驗。該公司為國際客戶提供全面的稅務諮詢服務，包括居籍、居住和匯款制稅務諮詢服務、財產持有架構、海外信託、稅務調查和移民。此外， Mark Davies & Associates還為應繳納英國稅金的國際客戶提供稅務法規遵循服務，包括非居民業主的英國退稅和申報服務。

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有逾89個據點和2,500多名專業人員。

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