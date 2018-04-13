Andersen Global继续其伦敦扩张之旅

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与伦敦获奖税务所Mark Davies & Associates签署了合作协议，预示着Andersen Global的伦敦版图将得到进一步的扩张。Mark Davies & Associates专业从事为国际客户提供跨境事务咨询服务。Andersen Global最近在英国与RBCVAT Limited签署了合作协议，并达成了有限责任合伙关系。此次与 Mark Davies & Associates 的合作将大幅扩张Andersen Global在重要税务司法辖区的业务版图，并为客户提供极为广泛的私人客户服务。

Mark Davies & Associates创始人兼董事总经理Mark Davies表示，“公司客户的需求在不断扩张，而且通常他们的税务可能会横跨多个税务司法辖区。我们与Andersen Global和Roger及其RBCVAT Limited团队的合作，将让我们改善当前的产品，并向客户提供更广泛的专长，同时让他们接触到来自于30多个司法辖区的顾问。我们对这一合作机遇感到十分兴奋，因为我们与Andersen Global有着共同的愿景：即通过高响应度、个性化的方式为客户提供卓越的服务。”

Andersen Global 董事长兼Andersen Tax LLC 首席执行官Mark Vorsatz表示，“Mark与他的团队将高品质的服务带到了这个至关重要的市场，而且该公司针对非本地客户的专业服务将扩充我们的国际客户群，并为公司一流的服务功能模式提供支持。英国是公司客户的一个关键市场，而该合作是公司欧洲扩张的一个重要组成部分，此举与RBCVAT Limited的增值税业务将增强我们在全英国提供无缝服务的能力。”

Mark Davies & Associates Ltd由Mark Davies于2007年成立，后者在国际税务领域有着20年的工作经验。该公司为国际客户提供全面的税务咨询服务，包括原籍、居住和汇款制税务咨询服务、财产持有架构、海外信托、税务调查和移民。此外， Mark Davies & Associates还为应缴纳英国税费的国际客户提供税务合规服务，包括非居民所有者的英国返税和申报服务。

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有逾89个分支机构和2,500多名专业人员。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。