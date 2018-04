Andersen Global continua sua expansão em Londres

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global anuncia crescimento adicional no Reino Unido (UK) com a assinatura de um acordo de colaboração com a Mark Davies & Associates, um escritório tributário premiado sediado em Londres, centrado em prestar assessoria a clientes internacionais com relação a assuntos transnacionais. Além da recente colaboração da Andersen Global no UK com a RBCVAT Limited e a formação de uma sociedade limitada (LLP) no Reino Unido, a colaboração com a Mark Davies & Associates aumentará consideravelmente a cobertura da Andersen Global em uma importante jurisdição fiscal, e oferecerá aos clientes uma variedade impressionante de serviços particulares.

“As necessidades dos nossos serão se expandindo e normalmente seus assuntos tributários podem incluir diversas jurisdições fiscais. A nossa colaboração com a Andersen global, bem como com Roger e sua equipe na RBCVAT Limited, permitirá que possamo fortalecer a nossa oferta atual, proporcionar uma amplitude de experiência ainda maior aos nossos clientes e acesso a assessores em mais de 30 jurisdições”, disse Mark Davies, fundador e diretor-gerente da Mark Davies & Associates. “Estamos empolgados com a oportunidade de trabalhar com uma empresa com a qual compartilhamos um compromisso mútuo de oferecer um atendimento excepcional aos nossos clientes através de uma abordagem responsiva e adaptada individualmente.”

“Mark e a equipe dele entregam serviços de alta qualidade a um mercado vital, e a especialização da empresa em clientes não residentes complementará a nossa base internacional de cliente e apoiará o nosso modelo de capacidades líderes de atendimento”, comentou Mark Vorsatz, presidente do Conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC. “O Reino Unido é um mercado essencial para os nossos clientes, e essa colaboração é um componente vital em nossa expansão na Europa que, junto com o escritório de IVA (ICMS) na RBCVAT Limited, permite que tenhamos uma capacidade aprimorada para prestar um serviço perfeitamente coerente em todo o Reino Unido.”

A Mark Davies & Associates Ltd foi fundada em 2007 por Mark Davies, que tem mais de 20 anos de experiência em assuntos tributários internacionais. A empresa oferece serviços de assessoria fiscal holísticos para clientes internacionais, que incluem: assessoria de sede, residência e remessa, estruturas de propriedade de participação, fundos offshore, investigações fiscais e imigração. Além disso, a Mark Davies & Associates presta serviços de conformidade fiscal no UK para clientes internacionais com exposição ao sistema fiscal britânico, inclusive imposto de renda e entregas de documentos de proprietários de bens imóveis não residentes.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas participantes, legalmente separadas e independentes, compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pelo escritório associado Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 2.500 profissionais em todo o mundo e está presente em mais de 89 localidades por meio de seus escritórios associados e colaboradores.

