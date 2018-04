Andersen Global continua ad ampliare la propria presenza a Londra

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global si espande ulteriormente nel Regno Unito con la sottoscrizione di un contratto di collaborazione con Mark Davies & Associates, un premiato Studio di consulenza fiscale con sede generale a Londra specializzato nella prestazione di consulenza a clienti internazionali su questioni transfrontaliere. Insieme alla collaborazione instaurata di recente da Andersen Global con lo Studio britannico RBCVAT Limited e l’istituzione di un partenariato a responsabilità limitata (limited liability partnership, LLP) nel Regno Unito, la collaborazione con Mark Davies & Associates si tradurrà in un’espansione considerevole della presenza di Andersen Global in una giurisdizione fiscale importante e nella facoltà di offerta di una gamma ragguardevole di servizi per clienti privati.

“Le esigenze dei nostri clienti si stanno ampliando sempre più e spesso le loro questioni di natura fiscale interessano svariate giurisdizioni fiscali. La nostra collaborazione con Andersen Global, nonché con Roger e il suo team presso RBCVAT Limited, ci permetterà di consolidare il nostro attuale portafoglio di servizi, fornire competenze più ampie ai nostri clienti e accedere a consulenti in più di 30 giurisdizioni”, ha affermato Mark Davies, fondatore e Socio gerente di Mark Davies & Associates. “Accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di lavorare con una società che condivide il nostro stesso obiettivo di offerta ai clienti di un servizio impeccabile per mezzo di un approccio reattivo e personalizzato in base alle esigenze del singolo cliente”.

“Mark e il suo team offrono servizi di prim’ordine in un mercato essenziale e la loro specializzazione in clienti non domiciliati ci consentirà di rispondere in maniera ancor più efficiente alle esigenze della nostra clientela internazionale a sostegno del nostro modello aziendale basato sulla facoltà di offerta del migliore servizio in assoluto”, ha commentato Mark Vorsatz, presidente del Consiglio di amministrazione di Andersen Global e direttore generale di Andersen Tax LLC. “Il Regno Unito è un mercato estremamente importante per i nostri clienti e questa collaborazione costituisce una componente fondamentale per la nostra espansione in Europa e questa collaborazione, in aggiunta a quella intrattenuta con lo Studio specializzato in questioni relative all’IVA, RBCVAT Limited, ci permetterà di soddisfare in maniera ancor più efficace le esigenze dei nostri clienti in tutto il Regno Unito”.

Lo Studio Mark Davies & Associates Ltd è stato fondato nel 2007 da Mark Davies, il quale vanta oltre 20 anni di esperienza in materia di diritto fiscale internazionale. Lo Studio fornisce servizi di consulenza fiscale olistici a clienti internazionali, tra cui: consulenza in merito a domiciliazione, residenza e regime di tassazione per residenti non domiciliati nel Regno Unito (remittance basis), configurazione organizzativa dei beni immobili, fondi fiduciari esteri, controlli fiscali e immigrazione. Mark Davies & Associates fornisce inoltre servizi per la conformità alle norme fiscali vigenti nel Regno Unito a clienti internazionali interessati dalla tassazione nel Regno Unito, compresi dichiarazioni dei redditi per il Regno Unito e presentazione di documentazione obbligatoria per conto di proprietari di beni immobili non residenti nel Paese.

Andersen Global è un’associazione internazionale di imprese affiliate indipendenti e autonome che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dall’impresa affiliata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di più di 2.500 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 89 località attraverso le sue imprese affiliate e collaboranti.

