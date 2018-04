Andersen Global breidt verder uit in Londen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global kondigt verdere groei in het Verenigd Koninkrijk (VK) aan met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst met Mark Davies & Associates, een in Londen gevestigde bekroonde belastingpraktijk gericht op advisering van internationale klanten over grensoverschrijdende zaken. In aanvulling op Andersen Global’s recente Britse samenwerking met RBCVAT Limited en de vorming van een LLP in het Verenigd Koninkrijk zal de samenwerking met Mark Davies & Associates de aanwezigheid van Andersen Global in een belangrijke belastingregio significant versterken en de klanten een indrukwekkende reeks private diensten opleveren.

“De behoeften van onze klanten breiden zich uit en routinematig kunnen hun belastingzaken zich in meerdere belastingregio's afspelen. Onze samenwerking met Andersen Global, en die met Roger en zijn team bij RBCVAT Limited, stelt ons in staat om ons huidige aanbod te versterken, met een bredere reeks van expertise aan onze klanten en toegang tot adviseurs in meer dan 30 regio's”, zei Mark Davies, oprichter en Managing Director van Mark Davies & Associates. “Wij kijken met spanning uit naar de mogelijkheid om samen te werken met een bedrijf waarmee we een gezamenlijke bereidheid delen om exceptionele diensten aan onze klanten te leveren die een reactieve en persoonlijk afgestemde benadering.”

“Mark en zijn team brengen hoogwaardige diensten naar een essentiële markt en hun specialisatie in klanten zonder vaste vestigingsplaats is een toevoeging aan ons internationale klantenbestand en ondersteunt ons model van de beste serviceprestaties”, zei Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman en Andersen Tax LLC CEO. “Het Verenigd Koninkrijk is een kritieke markt voor onze klanten en deze samenwerking is een essentieel onderdeel van onze Europese uitbreiding, dat, samen met de btw-diensten van RBCVAT Limited, ons een uitgebreidere mogelijkheid geeft om een naadloze dienst aan te bieden in het Verenigd Koninkrijk.”

Mark Davies & Associates Ltd is opgericht in 2007 door Mark Davies, die meer dan 20 jaar ervaring heeft in internationale belastingzaken. Het bedrijf biedt holistische belastingadviesdiensten aan internationale klanten waaronder: advies voor vestigingsplaats, woonplaats en de afdrachtsbasis, eigendomsstructuren, offshore trusts, belastingonderzoeken en immigratie. Daarnaast biedt Mark Davies & Associates VK-belastingnalevingsdiensten aan internationale klanten die vallen onder de Britse belasting waaronder teruggave en aangifte van niet in het VK woonachtige eigenaren.

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke, aangesloten bedrijven met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 2500 professionals en heeft een aanwezigheid in meer dan 89 locaties via aangesloten kantoren en samenwerkende kantoren.

