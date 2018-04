Andersen Global poursuit son expansion à Londres

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global annonce une nouvelle expansion au Royaume-Uni après la signature d'un accord de collaboration avec Mark Davies & Associates, un cabinet fiscal primé basé à Londres et spécialisé dans le conseil sur les questions transfrontalières pour une clientèle internationale. En plus de la collaboration récente d'Andersen Global avec RBCVAT Limited et de la création d'une société à responsabilité limitée (LLP) au Royaume-Uni, la collaboration avec Mark Davies & Associates va considérablement renforcer la présence d'Andersen Global dans une juridiction fiscale clé et fournir à ses clients une gamme impressionnante de services destinés à une clientèle privée.

« Les besoins de nos clients s'élargissent et il devient courant que leurs régimes fiscaux s'étendent à plusieurs juridictions fiscales. Notre collaboration avec Andersen Global, ainsi qu'avec Roger et son équipe chez RBCVAT Limited, va nous permettre de renforcer notre offre actuelle, de fournir une expertise plus large à nos clients et d'avoir accès à des conseillers dans plus de 30 juridictions », a déclaré Mark Davies, fondateur et directeur général de Mark Davies & Associates. « Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec un cabinet qui partage le même engagement que nous, à savoir fournir un service exceptionnel à nos clients grâce à une approche adaptée et personnalisée. »

« Mark et son équipe apportent des services de haute qualité dans un marché essentiel et leur spécialisation dans des clients non domiciliés va compléter notre clientèle internationale et soutenir notre modèle de capacités de service de premier ordre », a ajouté Mark Vorsatz, président mondial d'Andersen et PDG d’Andersen Tax LLC. « Le Royaume-Uni est un marché critique pour nos clients et cette collaboration représente un élément essentiel de notre expansion européenne, qui, associée à la pratique TVA de RBCVAT Limited, nous permet d'offrir un service intégré dans l’ensemble du Royaume-Uni. »

Mark Davies & Associates Ltd a été fondé en 2007 par Mark Davies, ce dernier comptant derrière lui plus de vingt années d'expérience en matière de fiscalité internationale. Le cabinet offre des services exhaustifs de conseils fiscaux à des clients internationaux, dont les services suivants : conseils en matière de domiciliation, de résidence et de transfert, structures de propriété immobilière, fiducies offshore, enquêtes fiscales et immigration. De plus, Mark Davies & Associates propose des services de conformité fiscale au Royaume-Uni à des clients internationaux qui sont exposés à la fiscalité britannique ; ces services couvrent entre autres les déclarations de revenus au Royaume-Uni et les dossiers fiscaux que doivent soumettre les propriétaires non-résidents.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 2 500 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 89 régions par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.