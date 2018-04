AMORCHEM ANNONCE L’INVESTISSEMENT DE FONDACTION DANS SON FONDS

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--C’est avec fierté qu’AmorChem annonce l’arrivée de Fondaction au sein du Fonds AmorChem II S.E.C. Le fonds de capital de risque AmorChem II a été initialement clôturé le 19 septembre ayant recueilli son capital auprès du gouvernement du Québec, du Fonds de solidarité FTQ, de Merck et d’autres investisseurs qualifiés.

« Nous suivons de près l’activité des gestionnaires du fonds AmorChem depuis plusieurs années, ce qui nous a permis de constater leur expertise et l’effet structurant de ce fonds pour le domaine des sciences de la vie. », explique Geneviève Morin, Chef de l’investissement « c’est une fierté d’accompagner cette équipe novatrice qui occupe une place essentielle dans la chaîne de financement », ajoute-t-elle.

Depuis sa création, Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable Au fil des années, il a développé une expertise considérable dans la réalisation d’investissements à retombées sociétales positives, en conjuguant les dimensions sociales, territoriales, environnementales et économiques.

« L’ajout de Fondaction au groupe des commanditaires d’AmorChem apporte non seulement du capital supplémentaire pour mettre en œuvre notre modèle d’investissement, mais il apporte aussi une validation majeure de la part d’un joueur notable dans l’économie québécoise» dit Elizabeth Douville, fondatrice et associée directrice du fonds AmorChem.

« AmorChem, bâtisseur de petites entreprises de biotechnologie québécoises, joue un rôle particulier dans l’écosystème des sciences de la vie de la province et nous sommes très heureux de voir notre base d’investisseurs s’élargir» dit Inès Holzbaur, fondatrice et associée directrice.

À PROPOS DE FONDACTION

Fondaction (www.fondaction.com) investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création d’emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus de 1,8 milliard de dollars provenant de l’épargne-retraite recueillie auprès de plus de 138 000 actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par l’entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus de 1 200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d’économie sociale. Plus d’informations à fondaction.com.

À PROPOS D’AMORCHEM

AmorChem (www.amorchem.com) est un fonds de capital de risque situé à Montréal dont l’objectif premier est de créer des compagnies en science de la vie prometteuses à partir de technologies provenant principalement d’universités et de centres de recherche québécois. Lancé en 2011, le modèle du fonds AmorChem réunit l’accès aux ressources financières et une structure d’incubateur virtuel qui, ensemble, encouragent le développement rapide et la commercialisation de ses technologies. Depuis sa mise en place, le premier fonds (41.2M$) a bâti un portefeuille de 24 technologies duquel sont issues deux transactions avec des compagnies pharmaceutiques et cinq compagnies en démarrage. Le lancement du fonds AmorChem II (45,7M$), dont la première clôture a eu lieu en septembre 2017, souligne d’ailleurs l’attrait de ce modèle d’investissement précoce et le rôle important que joue AmorChem dans l’écosystème en science de la vie.