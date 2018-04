PAT annonce un nouvel accord de distribution avec Safic-Alcan.

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Safic-Alcan a été choisi par Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT) pour la distribution de leur ingrédient cosmétique Spiraea Exudactive® C. Cet accord prend effet immédiatement.

Safic-Alcan se chargera de la distribution exclusive dans 20 pays de l’actif de PAT, Spiraea Exudactive® C, via ses filiales de Roumanie, du Royaume-Uni, du Portugal, d’Italie, de Hongrie, d’Allemagne, de Turquie, de Pologne, de Serbie, de Bulgarie et de République Tchèque.

Spiraea Exudactive® C est élaboré en utilisant le procédé PAT plantes à traire®. Cette technique brevetée permet la production d’actifs fortement concentrés dans des conditions qui permettent l’exploitation de manière renouvelable des racines des plantes, sans terre ni pesticide. Des résultats in-vitro et cliniques démontrent que Spiraea Exudactive® C permet d’augmenter significativement l’hydratation cutanée.

Pour Paul Hannewald, DG Délégué Opérationnel de PAT SA, « Il est primordial pour PAT d’avoir un réseau de distribution efficace en Europe pour la commercialisation de nos produits non-exclusifs. Nous sommes ravis de travailler avec Safic-Alcan dont les équipes ont su démontrer leur pertinence pour présenter notre premier actif ».

« Nous sommes heureux d’avoir été choisis par PAT et de représenter un acteur clé de l’industrie cosmétique. Ce nouveau partenariat va nous permettre de distribuer des ingrédients naturels et uniques, très complémentaires au portefeuille de produits de Safic-Alcan, et de répondre aux besoins en solutions innovantes et naturelles du client », déclare Philippe Combette, PDG de Safic-Alcan.

Les Sociétés seront présentes au In Cosmetics 2018 Global – à Amsterdam (Pays-Bas) – du 17 au 19 Avril 2018 – Venez rencontrer PAT sur le stand K49 et Safic-Alcan sur le stand G90

PAT sera également présent au Smallcap Event qui se déroulera les 16 et 17 avril à Paris

Prochaine communication : Résultats annuels 2017 – 13 avril 2018

A propos de PAT :

Avec près de 20 ans d’expérience, Plant Advanced Technologies PAT est pionnier dans l’optimisation et l’exploration des racines par la technologie PAT plantes à traire ®. PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessible, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire®, Spiraea Exudactive® et Target Binding®). PAT plantes à traire® et Spiraea Exudactive® sont des marques françaises de PAT SA, pour lesquelles une extension territoriale est en cours de mise en place.

La société est cotée sur Euronext Growth® d'Euronext Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).

Retrouvez toute l’information de PAT sur plantadvanced.com

PAT est éligible aux dispositifs PEA et PEA – PME

About Safic-Alcan :

Safic-Alcan is a French independent distributor of speciality chemicals headquartered in Paris-La Défense (France). The Company develops and provides wide ranges of polymers, materials and additives for the rubber, coatings, pharmaceuticals and cosmetics industries.

The Group is present in all major countries of the European Union, as well as in Turkey, and China with on-going strategic development in Eastern Europe, the USA and Mexico.

In 2017,Safic-Alcan posted sales revenues of 565 M€.

http://www.safic-alcan.com/en/