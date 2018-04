La ville de Jérusalem choisit Prodware pour sa transformation digitale sous Microsoft Dynamics 365

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Prodware Group (Paris:ALPRO) annonce que la ville de Jérusalem a choisi ses compétences pour la transformation digitale de ses services sous Dynamics 365, la nouvelle plateforme Microsoft sur laquelle le Groupe a concentré son expertise.

De nombreuses villes dans le monde doivent faire face à d’importants challenges tels que la compétition internationale pour attirer les talents et les investissements, l’essor rapide d’une population vieillissante, l’inégalité économique et la fracture digitale.

Consciente des nouvelles attentes des résidents en services publics personnalisés et mobiles générées par la course aux innovations technologiques, la municipalité de Jérusalem a décidé d’adopter l’approche « Smart City » afin de connecter des opérations disparates et des process isolés à un écosystème unifié.

Prodware a été sélectionné par la municipalité de Jérusalem pour permettre à la ville d’être plus écologique, prospère et cohérente. Le Groupe s’est appuyé sur l’offre technologique de Microsoft, incluant un système informatique en cloud sécurisé, et son expertise approfondie dans l’implémentation de solutions « Smart City » sur le marché israélien. Ces solutions permettent aux municipalités de diffuser l’intelligence à travers leurs systèmes civiques et services, et de connecter plusieurs domaines de leur gouvernance afin d’améliorer l’expérience urbaine des citoyens qu’elles servent.

Dans le cadre du projet, Prodware est en charge de la création du nouveau site web de la ville de Jérusalem, des solutions omnicanal, de l’optimisation du CRM et du call center de la ville, l’ensemble étant élaboré dans le Cloud Microsoft.

Après Tel Aviv et Ramat Gan, Jérusalem est la 3ème municipalité en Israël qui choisit Prodware pour l’installation de la plateforme Microsoft Dynamics 365.

« Nous sommes très heureux d’avoir été choisis par la municipalité de Jérusalem pour sa transformation digitale. Depuis plusieurs mois, nous multiplions les succès grâce à notre forte expertise dans la plateforme Dynamics 365 et la pertinence de nos solutions digitales qui permettent une transformation digitale optimale et rapide. » déclare Yossi Haimov, Country Manager de Prodware en Israël.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 : le 15 mai 2018, après Bourse.

A propos de Prodware

Prodware (www.prodware.fr) est un Groupe international spécialisé dans l’intégration, l’édition et l’hébergement de solutions informatiques sectorielles et métiers.

Le Groupe met à la disposition de ses clients son savoir-faire technologique et son expertise des nouveaux usages et métiers pour les accompagner dans leur processus de transformation digitale.

Fort de ses partenariats avec Microsoft et Sage notamment, Prodware est un des seuls acteurs pouvant accompagner les entreprises sur l’ensemble de leurs Système d’Information, aussi bien en France qu’à l’international.

Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays et 4 continents. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 167,7 M€ en 2017.

Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.

EURONEXT GROWTH (ex. ALTERNEXT)

ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques

Prodware est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du Global Compact.