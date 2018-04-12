香港寬頻誓要終結昂貴漫遊

(左起) TVBI總經理陳樹鴻、香港寬頻持股管理人及行政總裁楊主光和uCloudlink聯合創始人及首席行銷與戰略官譚竹三劍合璧，象徵攜手推出「Global Phone 環球數據服務計劃」。(照片：美國商業資訊)

香港--(BUSINESS WIRE)--香港寬頻及TVB今天公布推出最新「Global Phone環球數據服務」計劃，讓客戶以極具競爭力的價格，於全球60多個熱門外遊國家及地區盡情享用環球數據。為此，香港寬頻將推出新一輪宣傳攻勢，以新人物「殺價俠」為中心，借「殺價俠」之手擊退各路吸錢漫遊獸，為昂貴的漫遊時代劃上句號！

新推出的Global Phone 環球數據服務計劃專為經常外遊公幹的人士而設，月費只需$198起，包括一部Global Phone、每月5GB本地數據及每月5GB環球數據#。新產品Global Phone將智能手機及環球數據功能二合為一，採用專利雲SIM技術，客戶毋需換SIM或額外設定，即可一機通行全球逾60多個主要國家及地區，更可自動偵測及切換至當地訊號最強的4G數據網絡**，讓客戶無憂享受極速環球數據。Global Phone雙卡雙待，插入本地SIM即同時支援本地流動通訊服務，配備5.5吋全高清屏幕及1,300萬像素鏡頭，搭載Android系統，從此無論身處香港或是外遊公幹，均只需一部Global Phone！

Global Phone環球數據服務計劃更包括myTV SUPER流動應用程式(基本版)及TVB Anywhere流動應用程式(Bee計劃)各 24個月，此外Global Phone 同時預載了big big channel 、無綫新聞、MusicOne及Mobile Office Plus等熱門應用程式，就算身處海外也可隨時緊貼香港脈搏，時事生活娛樂一網打盡！

香港寬頻持股管理人及行政總裁楊主光先生指，Global Phone 環球數據服務計劃是香港寬頻針對昂貴漫遊費用的最新一擊。他說：「我們十多年來一直致力打破市場常規，由IDD、光纖高速寬頻、OTT寬頻組合以至流動通訊服務，均為香港人帶來裨益，以嶄新服務帶動市場價格下調。今天，大量市民及公司仍然付出高昂的漫遊費，因此我們決定要終結昂貴漫遊費肆虐的時代，令香港人無論在本港或海外，都可同享價格實惠及高速優質的流動數據服務！」

Global Phone由uCloudlink研發技術並提供海外環球流動數據服務，聯合創始人及首席行銷與戰略官譚竹先生表示：「這次與香港寬頻及TVB的合作是我們業務發展的一大里程碑。Global Phone內的GlocalMe® Inside服務採用專利雲SIM技術革新電訊市場，能為用戶帶來穩定可靠的極速環球數據體驗。GlocalMe® Inside免除漫遊費及額外插入或更換SIM卡，可支持5部流動設備同時連接共享網絡，一機在手，自由遊走全球。」

TVB是Global Phone 的內容夥伴，電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安先生說︰「我們深明不變則退這個道理，因此TVB近年不斷求變創新，接連推出OTT平台 myTV SUPER及TVB Anywhere；社交娛樂媒體big big channel；以及無綫新聞流動應用程式，全面涵蓋娛樂、社交平台及新聞資訊。今日我很高興宣布TVB進一步深化和香港寬頻合作，參予Global Phone計劃，透過uCloudlink的技術、香港寬頻的優質流動服務和環球數據服務，再結合以上TVB四個新媒體平台，只要手執一部Global Phone，就可以與香港人、香港事無縫接軌，在世界各地隨時收看TVB即時新聞及娛樂節目，真正是TVB anywhere! 」

Global Phone環球數據服務計劃# csl /1010/SUN Mobile

攜號轉台優惠月費 $198 $268 $338 其他客戶優惠月費 $218起* $288起* $358起* 每月行政費 $18 Global Phone 送Global Phone 一部 (價值$2,500) 每月環球數據用量 5GB^ 每月本地數據用量 3GB

從任何其他流動服務

供應商攜號轉台可享

額外2GB, 合共5GB 6GB 12GB 該月超過用量上限後自

動加$80升級至不限速本

地無限數據計劃(受公平

使用政策(A)約束) 本地網絡 4G

本地數據最高下載速

度21Mbps 4G 4.5G 本地通話用量

(分鐘) 3,000 3,700 無限 合約期 24 個月 TVB 四大流動程式 myTV SUPER流動應用程式(基本版) 24個

月 <價值$680/24個月；適用於香港>

月 <價值$680/24個月；適用於香港> TVB Anywhere流動應用程式(Bee計劃) 24個月 <價值$1,200/24

個月；適用於中國內地及任何海外國家 >

個月；適用於中國內地及任何海外國家 > big big channel

無綫新聞

此外，Global Phone 環球數據服務計劃另外備有不包括本地數據的外遊專用組合。現行香港寬頻家居寬頻／家居電話／流動通訊服務客戶登記即享$58月費折扣優惠，詳情如下：

Global Phone環球數據服務計劃－外遊專用組合 (不包括本地數據)# 月費 $198 香港寬頻家居寬頻／

家居電話／流動通訊

服務客戶優惠月費 $140 Global Phone 送Global Phone 一部 (價值$2,500) 每月環球數據用量 5GB^ 合約期 24 個月 TVB 四大流動程式 myTV SUPER流動應用程式(基本版) 24個月 <價值$680/24

個月；適用於香港>

個月；適用於香港> TVB Anywhere流動應用程式(Bee計劃) 24個月 <價值

$1,200/24個月；適用於中國內地及任何海外國家 >

$1,200/24個月；適用於中國內地及任何海外國家 > big big channel

無綫新聞

# 受條款及細則約束。詳情請參閱 apply.hkbn.net

* 月費詳情請參閱apply.hkbn.net或向銷售人員查詢

^ 5GB環球數據用完後，客戶可選以$28增購500MB用量供該月使用

** 取決於相關的當地網絡營運商

有關Global Phone環球數據服務計劃的詳請，請瀏覽：https://www.hkbn.net/new/tc/mobile-plan.shtml#global-phone

關於香港寬頻

香港寬頻是按用戶數計算香港最大的家居高速光纖寬頻服務（上下載對等 100Mbps 至 1,000Mbps）供應商，也是正在快速增長的企業方案供應商。公司為住宅及企業市場提供全方位電訊服務，包括寬頻及Wi-Fi 網絡、雲端服務、數據服務、數據設施、系統整合、流動通訊、娛樂和話音服務等，並且擁有龐大的光纖網絡，覆蓋全港逾 220 萬住戶（佔香港住宅單位總數約 81%）及 2,300 幢商業樓宇。香港寬頻以「成就香港更美好家園」為核心目標，致力培育人才，以其人才團隊為競爭優勢。公司由超過300位自資購入香港寬頻股票的持股管理人管理，當中包含公司內大部分的主任級和管理級人才。香港寬頻屬於香港寬頻有限公司（香港聯合交易所股份代號：1310）。

關於電視廣播有限公司

電視廣播有限公司(無綫電視 /TVB；股份代號00511) 於1967年啟播，是香港首間商營無線電視台，提供優質免費電視娛樂、新聞及資訊，於本港營運五條免費電視頻道。主要業務包括電視廣播、節目製作、發行及分銷，數碼媒體及書刊發行；擁有龐大藝人資源，是少數以垂直整合業務模式營運之電視台。集團至今共有超過4,400名全職僱員。節目收視穩佔香港黃金時段整體收視率超過八成，電視廣告市場佔有率更接近九成。自製節目發行遍佈40多個國家及100多個城市。無綫電視積極開展數碼媒體業務，並由一個傳統電視台成功轉型為一個涵蓋地面電視、OTT服務及網上社交媒體的媒體平台。截至2018年3月，OTT服務myTV SUPER用戶人數已超過580萬；TVB Anywhere於海外亦不斷壯大，服務覆蓋200多個國家及地區。網上社交平台大台網big big channel登記用戶及追隨者人數迄今共超過1,070萬。

－完－

由香港寬頻及TVB發布