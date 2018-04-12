Northern Trust Hedge Fund Services與Hazeltree合作推出“Cash Optimization”服務

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Northern Trust Hedge Fund Services (NTHFS) 今日宣佈推出Cash Optimization（現金優化）服務。這是一項審核和有效管理各幣別現金和交易對手的自動化服務，能夠滿足融資需求、維護目標儲備量，並投資過剩的現金來獲取超高收益。

這項新服務由NTHFS與財富解決方案主要提供商Hazeltree合作開發，提供以當前餘額、預測交易和市場資料（例如融資、利率和外匯匯率）為基礎的現金綜合管理方式。

Cash Optimization服務利用規則導向型現金優化平臺Hazeltree Optimizer™，而且與NTHFS充分整合，以便為客戶提供單一的儀表板介面，並額外提供與Northern Trust外匯及流動性解決方案入門網站服務的連線，讓投資經理人能夠有效地監控流動性、管理經紀商借方/貸方現金頭寸、執行外匯交易，並部署過剩的現金。NTHFS資料使Cash Optimization更加充實，包括當日現金活動和現金預測(Cash Projection)，從而提供有關流動性和現金頭寸的全面資訊。NTHFS管理客戶導引服務，而且目前為客戶採用新服務提供支援。

Northern Trust Hedge Fund Services行政總裁Peter Sanchez表示，「在複雜的交易對手網路中管理現金餘額、流動性投資和支付需要大量的人工作業，對於希望促使上述流程自動化的投資經理人來說，Cash Optimization是重大進步。我們的客戶正在尋找更好的理財和抵押功能，而Cash Optimization則在於本公司中台平臺上託管的解決方案中納入Hazeltree的創新科技，以提供這項功能。」

Hazeltree總裁兼行政總裁Sameer Shalaby表示，「我們十分高興與NTHFS合作，推出這一擁有更佳理財功能的解決方案，以協助其客戶滿足相關要求，盡可能降低現金融資成本，並在利率攀升的環境中投資過剩的現金。借助 Cash Optimization，投資經理人可通過由NTHFS託管和支援的解決方案，獲得 Hazeltree的現金管理和優化功能。」

CarVal Investors財務總監Chris Hedberg表示，「在這個利潤不斷壓縮、競爭日趨激烈的市場環境中，我們審視了機構的各個方面，包括我們的理財功能，以便為投資者帶來更多價值。因此，我們非常高興能在理財功能中納入Cash Optimization這一最新工具，擴大與NTHFS的策略性合作關係。」CarVal Investors是專注於信貸密集型不良資產和市場低效率的主要全球性另類投資管理商。

Northern Trust Hedge Fund Services是行政管理和中台服務的主要提供者，其服務對象包括擁有複雜資產組合的另類基金經理人和機構投資者。其全方位服務、從前端到後端的作業模式能夠支援任何資產或策略，並在資料管理和報告方面提供無與倫比的靈活性。截至2017年12月31日，NTHFS旗下管理的資產約為3,630億美元。

關於HazelTree

HazelTree是首屈一指的財富管理方案提供商，以強大的主動式績效增強和風險規避能力，幫助對沖基金、資產管理商、基金管理人、保險公司和退休金在運作中產生超額收益，並降低各種風險和簡化作業。Hazeltree的整合型全套財富管理解決方案包括全面的現金管理、證券融資、抵押管理、對手管理和利潤管理功能。HazelTree總部位於紐約，在倫敦和香港設有辦事處。查詢詳情，請造訪www.hazeltree.com。

關於Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq:NTRS)是首屈一指的財富管理、資產服務、資產管理和銀行業務提供商，服務對象包括機構、富裕家庭和個人。Northern Trust於1889年在芝加哥創建，在美國19個州和華盛頓特區設有辦事處，並在加拿大、歐洲、中東和亞太地區設有23個國際辦事處。截至2017年12月31日，Northern Trust託管/管理的資產總值為10.7兆美元，管理的資產總值達1.2兆美元。Northern Trust擁有逾125年歷史，憑藉非凡的服務、財務專長以及誠信和創新而取得業界領先地位。欲瞭解詳情，請造訪northerntrust.com，或在Twitter上關注： @NorthernTrust。

Northern Trust Corporation（總部地址：50 South LaSalle Street, Chicago, Illinois 60603 U.S.A.）為在美國註冊成立之有限公司。全球法律和監管資訊請見https://www.northerntrust.com/disclosures。

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