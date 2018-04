AUCKLAND, Nieuw-Zeeland en ROME--(BUSINESS WIRE)--Vista Entertainment Solutions (Vista Cinema), de toonaangevende leverancier van cinema management software voor de wereldwijde markt voor filmbeurzen, heeft de implementatie voltooid voor zijn eerste klant in Italië, The Space Cinema, dat 36 bioscopen met 362 schermen beheert. The Space Cinema is onderdeel van Vue International.

Vista Group Chief Executive Kimbal Riley omschrijft de uitrol als een fantastische prestatie. “Dit was een uitdagend proces op een nieuw gebied voor Vista en bouwt voort op de sterke relatie die we hebben met Vue International. Het is een geweldig bewijs aan onze uitstekende lokale partners dat we deze implementatie hebben kunnen voltooien.”

