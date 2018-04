L'Université Arabe de Beyrouth (BAU) Signe un Accord de Partenariat avec Cambridge Assessment English pour Adopter les Qualifications Cambridge English

Dr. Ghada Hanin, AUT president signing the agreement with Mr. Ramiz Haddadin, Regional Commercial Head, Cambridge Assessment English (Photo: AETOSWire)

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Les étudiants de l'Université Arabe de Beyrouth (BAU) pourront désormais obtenir de prestigieux certificats de Cambridge English, grâce à un nouvel accord. BAU reconnaîtra formellement les Qualifications Cambridge English (Cambridge English Qualifications) en plus de la collaboration avec Cambridge English sur plusieurs programmes de recherche et de leadership.

Les étudiants seront encouragés à se préparer au Premier Examen B2 de Cambridge English, une qualification de haut niveau reconnue par les universités, les employeurs et les organismes gouvernementaux au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle Zélande et dans d'autres pays anglophones. Les qualifications sont valables à vie et aideront les étudiants, qui souhaitent immigrer, poursuivre leurs études ou améliorer leur employabilité à l'échelle mondiale.

Ramiz Haddadin de Cambridge Assessment English explique que «réussir le premier examen B2 indique que l'étudiant a atteint des niveaux élevés en anglais lui permettant d’écouter, parler, lire et écrire et qu’il est en mesure d’utiliser la langue anglaise dans différents contextes et est prêt à passer la qualification C1 Avancé ».

Haddadin a ajouté: «Les examens fiables de la langue anglais sont plus importants que jamais pour les individus et les institutions. Les Qualifications Cambridge English ne montrent pas seulement votre niveau de connaissance en anglais mais prouvent que vous êtes capables d’utiliser la langue pour communiquer dans le monde réel. Cela peut avoir d'énormes avantages pour les personnes qui cherchent à poursuivre leurs études et leur carrière, ainsi que pour les institutions qui veulent s'assurer qu'ils attirent des candidats jouissant de bons niveaux de compétences en langue anglaise ».

Cambridge Assessment English est un département de l'Université de Cambridge. Plus de 5,5 millions de personnes par an passent les examens de Cambridge English dans plus de 170 pays. Ces certificats sont reconnus par plus de 24,000 universités, employeurs et gouvernements a travers le monde entier, un nombre qui augmente rapidement.

