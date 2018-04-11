風水大師雲集馬來西亞預卜發展新紀元

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--團由首席風水顧問馬師傅（馬君程）率領的風水顧問團隊曾應邀訪問馬來西亞，他們在當地對該國的預卜，非常吻合馬來西亞所錄得及預測的增長。

馬來西亞在2017年增長加速。根據世界銀行發佈的報告，預測按年增長為5.8％，而2018年將繼續增長5.2％。為了能從風水角度探索經濟發展潛力，馬師傅和他的團隊獲邀出席該國多項活動。

風水原理不僅可應用於幫助增加業務收益，還可以計算出未來的發展潛力。作為經驗豐富、成就卓越的風水大師，經常陪伴客戶到現場考察是馬師傅的風水諮詢服務的一部分；他還預卜作出關鍵業務決策的正確時間；就何時何地興建新發展項目提供協助；並幫助預知未來數週、月或年，以便企業能做好準備。

團隊在馬來西亞出席了秋吉市場(Chow Kit Baru)新房地產項目的動土儀式。馬師傅還在南孟沙舉行的風水論壇中擔任演講嘉賓，南孟沙地區繁華而充滿活力，也是許多新發展項目的所在地。

馬師傅在此次旅程中作出大量運算，預告馬來西亞未來經濟將非常優越。他以演講嘉賓身份出席了電臺廣播節目“All About FengShui”，分享了他的見解和方法，其中既有積極進取的商業頭腦，亦有社會良知。

這是區域風水合作的極佳例子，並希望能一呼百應造就更多專業關係，以提升亞洲國家的經濟表現。

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