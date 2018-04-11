风水大师云集马来西亚预卜发展新纪元

香港--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--由首席风水顾问马师傅（马君程）率领的风水顾问团队曾应邀访问马来西亚，他们在当地对该国的预卜，非常吻合马来西亚所录得及预测的增长。

马来西亚在2017年增长加速。根据世界银行发布的报告，预测按年增长为5.8％，而2018年将继续增长5.2％。为了能从风水角度探索经济发展潜力，马师傅和他的团队获邀出席该国多项活动。

风水原理不仅可应用于帮助增加业务收益，还可以计算出未来的发展潜力。作为经验丰富、成就卓越的风水大师，经常陪伴客户到现场考察是马师傅的风水咨询服务的一部分；他还预卜做出关键业务决策的正确时间；就何时何地兴建新发展项目提供协助；并帮助预知未来数周、月或年内的态势，以便企业能做好准备。

团队在马来西亚出席了秋吉市场(Chow Kit Baru)新房地产项目的动土仪式。马师傅还在南孟沙举行的风水论坛中担任演讲嘉宾，南孟沙地区繁华而充满活力，也是许多新发展项目的所在地。

马师傅在此次旅程中做出大量运算，预告马来西亚未来经济将非常优越。他以演讲嘉宾身份出席了电台广播节目“All About FengShui”，分享了他的见解和方法，其中既有积极进取的商业头脑，亦有社会良知。

这是区域风水合作的极佳例子，并希望能一呼百应造就更多专业关系，以提升亚洲国家的经济表现。

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