“PLAY”, TV POR SATÉLITE DE BAIXO CUSTO É LANÇADO NO CARIBE E USA CAPACIDADE DA EUTELSAT 117 WEST B

PARIS & PORTO PRÍNCIPE, Haiti--(BUSINESS WIRE)--A UNBROSSA (Serviço Único de Radiodifusão S.A.) assinou um contrato multi-transponder com a Eutelsat Americas, subsidiária da Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) para utilizar a capacidade do satélite EUTELSAT 117 West B. A empresa lançará sua nova plataforma de televisão via satélite de baixo custo para o Caribe, chamada “Play”.

A UNBROSSA irá utilizar a cobertura da EUTELSAT 117 West B na região do Caribe para lançar uma inovadora plataforma de TV por assinatura via satélite. Com uma oferta de mais de 125 canais, incluindo 25 canais HD, o "Play" será líder no fornecimento de serviços de vídeo de próxima geração para o Caribe. A plataforma será lançada até junho de 2018, com uma ampla gama de pacotes.

A conectividade via satélite através da plataforma “Play” foi projetada especialmente para levar diversidade de sinais de TV para comunidades localizadas em partes menos desenvolvidas do Caribe, abrindo novas portas para o conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento econômico, além de contribuir significativamente para a redução do deficit digital em algumas das partes mais isoladas do Caribe. A plataforma estará disponível também com soluções de energia solar para alcançar usuários que vivem em regiões não cobertas pela rede elétrica.

Didier Alerte, CEO da UNBROSSA, disse: “Este projeto é um marco importante, pois levará a televisão para muitos pela primeira vez, criando um impacto significativo em seu acesso à informação e qualidade de vida. “Play” é verdadeiramente a primeira plataforma real de DTH adaptada e construída para a região”.

Mike Antonovich, CEO da Eutelsat Americas, disse: “Estamos muito satisfeitos que a UNBROSSA tenha selecionado o EUTELSAT 117 West B para essa inovadora plataforma de DTH no Caribe. A distribuição das ilhas e sua baixa densidade populacional tornam o satélite a solução mais adequada para conectar a população em toda a área, atingindo até mesmo os locais mais remotos”.

Estabelecida em 1977, a Eutelsat Communications é uma das maiores operadoras de satélite de comunicação do mundo. Com uma frota global de satélites associada à uma infraestrutura terrestre, a Eutelsat permite que clientes governamentais e dos mercados de vídeo, dados e banda larga fixa e móvel se comuniquem efetivamente com seus consumidores, independentemente de sua localização. Mais de 6.800 canais de televisão operados pelos maiores grupos de mídia são transmitidos pela Eutelsat para um milhão de telespectadores equipados para recepção de DTH ou conectados a redes terrestres. Sediada em Paris, com escritórios e centrais de telecomunicações ao redor do mundo, a Eutelsat conta com uma força de trabalho formada por mais de 1.000 pessoas de 44 países que se dedicam para entregar a mais alta qualidade de serviço.

A Eutelsat Communications está listada na Euronext Paris Stock Exchange (ticker: ETL).

O grupo UNBROSSA (Serviço Único de Radiodifusão S.A.) foi fundado com o objetivo de oferecer uma plataforma de televisão digital. A UNBROSSA fornecerá cobertura de TV para toda a região, sendo perfeita para a transmissão de TV linear de alta qualidade para milhões de residências, em SD e HD. Desde a distribuição de eventos carnavalescos ou de música pop até a entrega de notícias de última hora ou eventos esportivos globais importantes, o serviço via satélite UNBROSSA será a infraestrutura ideal para fornecer conteúdo a um custo ideal. A UNBROSSA procura fornecer acesso a toda a região para melhorar o desenvolvimento econômico em cidades remotas, ajudar a superar a divisão digital e melhorar a qualidade da comunicação e distribuição de informações para todo o Caribe.

