High Park CompanyMD annonce une entente d’approvisionnement en cannabis avec la Société des alcools du Québec (SAQ)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--L’entreprise Tilray inc. (« Tilray ») a annoncé aujourd’hui avoir signé une entente avec la Société des alcools du Québec (SAQ) pour l’approvisionnement en produits de cannabis haut de gamme en vue de l’entrée en vigueur de la légalisation de la consommation chez les adultes, qui aura lieu plus tard cette année. Tilray honorera l’entente par l’entremise de sa société affiliée High Park Company (« High Park »), qui fut fondée dans le but de produire et de distribuer un vaste portefeuille de marques et de produits à base d’extraits de cannabis destinés à la consommation adulte.

« Nous sommes très heureux que High Park ait été mandatée d’approvisionner le Québec en cannabis sécuritaire et fiable, » exprime Adine Fabiani-Carter, directrice du marketing chez High Park. « Notre objectif est de répondre aux attentes élevées des Canadiens face à notre entreprise en produisant et en distribuant un portefeuille du plus haut calibre de produits destinés à la consommation adulte, qui saura être un chef de file en matière de qualité, d’excellence et de savoir-faire sur le marché. »

En vertu des termes de l’entente, High Park s’engage à fournir pour le marché québécois 5 000 kilogrammes de cannabis par année, sous différentes marques, pour une période de trois ans.

L’accord en question est conditionnel à l’adoption du cadre réglementaire nécessaire par les gouvernements fédéral et provincial.

À propos de l’entreprise High Park Company

Basée à Toronto et dirigée par une équipe possédant une vaste expérience en matière de cannabis ainsi qu’en matière de marques internationales de produits grand public, l’entreprise High Park Company fut mise sur pieds dans le but de développer, de vendre et de distribuer un très vaste portefeuille de produits de cannabis.