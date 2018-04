En s’implantant en Italie, Vista Cinema achève le déploiement de The Space Cinema, une société appartenant à Vue International

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande et ROME--(BUSINESS WIRE)--Vista Entertainment Solutions (Vista Cinema), premier fournisseur de logiciels de gestion de cinéma pour le marché mondial des salles de cinéma, a achevé le déploiement de son premier client en Italie, The Space Cinema, qui exploite 36 cinémas totalisant 362 écrans. La société The Space Cinema appartient à Vue International.

Pour Kimbal Riley, directeur général du Vista Group, ce déploiement est un fantastique succès. « La procédure réglementaire s’est avérée difficile pour Vista qui se trouvait en terrain inexploré, mais nous nous sommes appuyés sur l’étroite relation que nous entretenons avec Vue International. Que nous ayons pu mener à bien ce déploiement témoigne de l’excellence de nos partenaires locaux. »

Mischa Kay, directeur général de Vista Entertainment Solutions pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, a ajouté : « Ensemble avec la fantastique équipe de The Space Cinema, nous avons déployé avec succès, dans l’ensemble du circuit italien, une large sélection de la suite logicielle Vista Cinema. En termes de fréquentation cinéma, l’Italie figure parmi les 20 marchés les plus importants, et représente une opportunité non seulement pour Vista Cinema, mais pour tout le Vista Group, qui compte offrir des avantages commerciaux à l’industrie italienne ».

« Vue International continue de mettre en œuvre des pratiques exemplaires dans son groupe de circuits en Europe », a souligné Roland Jones, directeur exécutif des Services techniques chez Vue International. « Nous sommes ravis d’avoir renforcé nos relations avec Vista, société avec laquelle nous avons beaucoup travaillé au Royaume-Uni pendant de nombreuses années. En installant, dans des cinémas tels que The Space, le système d’exploitation intégré d’avant-garde, de Vista, nous optimisons une foule d’avantages que seul peut offrir le leader mondial des systèmes de cinéma. »

Le directeur général de The Space Cinema, Toby Bradon, s’est également félicité de la réussite du déploiement : « Au nom de The Space Cinema, nous sommes très heureux d’être le premier circuit italien à travailler avec Vista. Après un déploiement rapide et réussi, nous sommes impatients d’exploiter au maximum les avantages du système d’exploitation cinématographique moderne et haut de gamme, de Vista. Travaillant en collaboration avec nos collègues de Vue International, The Space Cinema continue d’investir dans son expérience client afin de promouvoir notre mission de rester le premier choix dans le divertissement cinématographique, en Italie ».

À propos de The Space Cinema :

The Space Cinéma domine le secteur du cinéma en Italie avec 36 cinémas multiplex et 362 écrans. Space gère cinq des dix premières salles de cinéma les plus rentables en Italie, notamment le cinéma numéro un du marché italien : le Parco de Medici. L’entreprise est leader sur un marché cinématographique fragmenté. Vue Entertainment International a acquis The Space Cinema à la fin de 2014.

À propos de Vue International

En tant qu’un des principaux exploitants de salles de cinéma au monde, Vue International gère les enseignes les plus prestigieuses sur les principaux marchés européens et à Taiwan, couvrant 10 pays, 212 sites et 1 902 écrans. Le groupe occupe des positions de premier plan au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, en Italie, en Pologne, en Lettonie, en Lituanie et à Taïwan. Depuis sa création en mai 2003, Vue International s’est développée de manière organique et par le biais d’acquisitions stratégiques afin d’offrir une excellente expérience de divertissement hors foyer en combinant le meilleur contenu, avec la meilleure technologie dans le meilleur environnement.

Site Internet : www.myvue.com/about-us

À propos de Vista Group International :

Vista Group International (Vista Group) est une société publique, cotée sur les marchés boursiers néo-zélandais et australien (NZX et ASX : VGL). Le groupe fournit des logiciels et des solutions technologiques supplémentaires à l’ensemble de l’industrie cinématographique mondiale. Le logiciel de gestion des cinémas est fourni par Vista Entertainment Solutions (Vista Cinema) qui constitue la branche d’activité principale du groupe. Ensemble, Movio (spécialiste dans l’analyse des données concernant les spectateurs), Veezi (logiciel SaaS basé dans le cloud, destiné au marché indépendant du cinéma), movieXchange (qui assure les connexions au sein de l’industrie cinématographique pour simplifier la promotion et la vente de billets de cinéma), Maccs (logiciel de distribution de films), Numero (logiciel de reporting des résultats box-office destiné aux distributeurs de films et aux cinémas), Cinema Intelligence (solutions de veille économique), Powster (studio de création, et plateforme de marketing pour les studios de cinéma), et Flicks (portail destiné aux cinéphiles offrant des informations sur les films) fournissent une gamme innovante de produits complémentaires pour les autres secteurs de l’industrie cinématographique, de la production à la distribution en passant par l’exploitation en salles et l’expérience des spectateurs. Vista Group possède des bureaux en Nouvelle-Zélande (siège social basé à Auckland), à Sydney, Los Angeles, Londres, Shanghai, Pékin, Mexico, en Afrique du Sud, aux Pays-Bas et en Roumanie.

Site Web : www.vistagroup.co

LinkedIn : www.linkedin.com/company/vista-group-limited

