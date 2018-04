PubMatic et Sizmek s'associent pour fournir aux agences et aux publicitaires un accès transparent aux inventaires haut de gamme

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--PubMatic, plateforme côté vente axée sur les éditeurs (SSP), a annoncé aujourd'hui un partenariat mondial d'optimisation de la voie vers des offres (Supply Path Optimization, SPO) avec Sizmek, plus grande plateforme publicitaire indépendante côté achat. Sizmek inclut désormais PubMatic dans son réseau de plateformes d'éditeurs privilégiées, afin de consolider les dépenses publicitaires programmatiques et de fournir aux agences et aux publicitaires un accès plus transparent aux inventaires haut de gamme, tout en éliminant le risque financier associé au trafic frauduleux.

« PubMatic est un solide partenaire en raison de son engagement partagé en matière de transparence et de qualité, de ses taux de correspondance supérieurs, et de sa technologie avancée de façonnage de l'offre », a expliqué Mike Caprio, directeur de la croissance chez Sizmek. « Grâce à ce partenariat, nos publicitaires bénéficient d'un accès à des publics convoités dans des environnements sécurisés pour les marques, ce qui en fin de compte améliore le rendement de leurs dépenses publicitaires. »

En tirant parti de la technologie brevetée de régulation basée sur l'apprentissage machine de PubMatic, Sizmek accroît son offre puisqu'elle bénéficie d'opportunités d'impression supplémentaires susceptibles d'être monétisées par les clients. Une fois de plus, le Programme sans fraude de PubMatic garantit que les publicitaires n'aient pas à payer pour du trafic frauduleux.

« La consolidation est inévitable à l'heure où l'industrie des technologies publicitaires évolue, et où la chaîne logistique numérique fait davantage l'objet de contrôles. Chez PubMatic, nous avons lourdement investi dans la délivrance d'inventaires sécurisés de qualité pour les marques et d'infrastructures efficaces pour nos acheteurs. Nous sommes ravis que Sizmek attache de la valeur à notre plateforme, et espérons que ce partenariat nous aidera à offrir ces bénéfices à nos clients communs », a déclaré Rajeev Goel, cofondateur et PDG de PubMatic.

« En tant qu'éditeurs, nous promouvons toutes les initiatives qui favorisent la transparence et renforcent un partenariat plus étroit entre le côté achat et le côté vente de l'écosystème. En outre, nous sommes en permanence à la recherche de moyens nous permettant de générer davantage de recettes, en accédant à la demande aussi efficacement que possible. Nous entretenons une relation de longue date avec PubMatic, et ce partenariat avec Sizmek sera bénéfique pour nos deux sociétés », a déclaré Mike Kisseberth, directeur des recettes chez Purch.

Sizmek collabore également avec PubMatic pour fournir aux publicitaires un accès prioritaire sécurisé aux inventaires premium destinés aux éditeurs côté vente (SSP) via des canaux programmatiques directs, en tirant parti des produits garantis et ciblés marchés privés de PubMatic.

Pour en savoir plus sur la manière dont PubMatic aide les plateformes côté vente (DSP) à gérer les coûts d'infrastructures, rendez-vous sur www.pubmatic.com.

À propos de PubMatic

PubMatic est une plateforme axée sur les éditeurs et sur le côté vente, dont l’objectif est d’assurer aux médias un avenir numérique et ouvert. Offrant aux éditeurs une technologie d’automatisation des revenus omnicanaux de pointe, ainsi que des outils programmatiques de niveau entreprise aux acheteurs de médias, l’approche axée sur les éditeurs, de PubMatic permet aux publicitaires d’accéder à un inventaire haut de gamme à l’échelle. Traitant près d’un billion d’impressions publicitaires par mois, PubMatic a créé une infrastructure mondiale pour activer la monétisation des éditeurs, et faire en sorte qu’ils aient le contrôle sur leur inventaire d’annonces. Depuis 2006, l’accent porté par PubMatic sur les données et l’innovation technologique a alimenté la croissance de l’industrie programmatique dans son ensemble. Ayant son siège à Redwood City, en Californie, PubMatic gère 13 bureaux et 6 centres de données à travers le monde.

PubMatic est une marque déposée de PubMatic, Inc. Les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Sizmek

Sizmek est la plus grande plateforme publicitaire côté achat indépendante au monde, qui crée des impressions stimulantes. Dans le monde numérique, la création d'impressions stimulantes est indispensable pour renforcer la relation de confiance avec les agences et les marques, ainsi que pour établir des relations durables et significatives avec les clients. Sizmek fournit des solutions intégrées performantes qui permettent aux équipes de données, de création et de médias de travailler ensemble pour favoriser la performance optimale des campagnes tout au long du parcours du client. Notre moteur de décision basé sur l'IA identifie les renseignements fiables des données au sein des cinq dimensions clés du marketing prédictif : les campagnes, les consommateurs, le contexte, la création, et le coût. Nous réunissons en un même lieu l'ensemble des éléments des plans médias de nos clients afin d'obtenir une meilleure compréhension pour des relations plus significatives, de donner toute leur importance à chaque moment d'interaction, et de délivrer davantage de valeur tout au long du plan. Sizmek exploite sa plateforme dans plus de 70 pays, et possède des bureaux dans de nombreux pays, en fournissant ses services primés à travers le continent américain, la région EMOA et l'APAC, et en connectant plus de 20 000 publicitaires et 3 600 agences aux publics du monde entier.

