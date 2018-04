Dubai Airports, de grootste luchthaven ter wereld, gaat gebruik maken van Box voor Cloud Content Management

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Box, Inc. (NYSE:BOX), een leider op het gebied van cloud content management, heeft vandaag bekendgemaakt dat Dubai Airports voor zijn personeel is overgeschakeld op Box. Dubai Airports beheert de twee luchthavens in Dubai, waaronder Dubai International, de grootste luchthaven ter wereld voor internationaal reizigersverkeer. In 2016 koos het bedrijf voor Box om de content in de cloud te kunnen beheren, en nu heeft het Box uitgerold naar bijna 2.000 medewerkers.

“Bijna 88,2 miljoen reizigers zijn in 2017 via Dubai Airports gereisd, en wij blijven steeds zoeken naar het implementeren van nieuwe technologie om een soepelere ervaring voor onze klanten te creëren”, zei Abdulrahman Al Hosani, Dubai Airport’s Vice President – BT Infrastructuur en Operations. “Met Box zijn we minder tijd kwijt aan het beheer van fileservers en ondersteuning en kunnen we ons richten op waar we goed in zijn: leveren van hoogwaardige passagierservaringen, bagageafhandeling en luchthavenmanagement.”

“Dubai Airports is een toonaangevende luchthavenautoriteit, waar de lat voor luchthaveninfrastructuur en technologie steeds hoger wordt gelegd”, zei Tom Addis, senior vice president en general manager van global operations bij Box. “Wij zijn er trots op dat we het toekomstige werken op Dubai Airports mogen ondersteunen door het bieden van integrale, oplossingen waarbij digitaal op de eerste plek komt aan hun medewerkers en partners.”

Sinds de eerste ingebruikname in 2016 heeft Dubai Airports het gebruik van Box uitgebreid om:

Alle vormen van content te kunnen classificeren en veilig te kunnen beheren met Box Governance en Box KeySafe

Samen te kunnen werken met externe servicepartners en consultants, zoals Emirates Airlines en dnata (een van de grootste leveranciers op de wereld voor gecombineerde luchtvaartdiensten)

Content in Europese datacentra te kunnen beheren en opslaan met Box Zones

Integratie met Microsoft O365 en Okta mogelijk te maken voor een flexibele, digitale ervaring voor medewerkers

Intern projectmanagement, digitale eigendommen en bedrijfskritische bestanden te kunnen centraliseren op Box

Content vanaf elk apparaat kunnen openen en bewerken, met mobiliteit overal op de luchthaven, de metro van Dubai of internationaal

Dubai Airports acht Box cruciaal voor de overstap naar een geheel digitale werkplek. “Wij kozen Box voornamelijk vanwege beveiliging en regelgeving. Box KeySafe, Box Governance en Box Zones zorgt ervoor dat wij kunnen voldoen aan de EU-regels omtrent gegevensbescherming”, zei Al Hosani. “Met Box hebben we niet alleen meer controle over onze content met Box, de toegankelijkheid van de informatie is vereenvoudigd waardoor er een significante daling is van tijd en kosten.”

Dubai Airports hoort nu bij een groeiende lijst met vervoersbedrijven in EMEA die zijn overgestapt op Box, waaronder Eurostar, Virgin Trains, Network Rail, Gatwick Airport en Hamburg Airport.

Over Dubai Airports

Dubai Airports is eigenaar van en beheert de activiteiten en ontwikkeling van beide luchthavens in Dubai – Dubai International (DXB) en Dubai World Central (DWC). Als gateway tussen oost en west maken meer dan 100 luchtvaartmaatschappijen er gebruik van voor vluchten naar meer dan 240 bestemmingen op zes continenten.

In 2017 was Dubai International voor het vierde achtereenvolgende jaar de grootste luchthaven van de wereld met een jaarlijks reizigersaantal van 88,2 miljoen. Volgens huidige voorspellingen zal dit aantal in 2018 stijgen naar 90,3 miljoen.

Dubai Airports heeft sinds 1991 meer dan 50 awards gewonnen, waaronder Aircargo News UK’s Best Airport in het Midden-Oosten en de Asian Freight and Supply Chain Awards (AFSCA) Best Airport (ME) voor 15 opeenvolgende jaren.

Over Box

Box (NYSE:BOX) is het bedrijf voor cloud content management dat bedrijven in staat stelt om hun manier van werken te revolutioneren door hun mensen, informatie en toepassing veilig met elkaar te verbinden. Box, opgericht in 2005, ondersteunt meer dan 82.000 bedrijven wereldwijd, waaronder AstraZeneca, General Electric, P&G en The GAP. Box is gevestigd in Redwood City, Californië, en heeft kantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Ga voor meer informatie over Box naar www.box.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.