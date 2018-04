Funda werkt samen met Tealium om het klanttraject te stroomlijnen

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Tealium, marktleider in realtime klantgegevensoplossingen en tagmanagement voor ondernemingen, heeft vandaag haar samenwerking met Funda - het online vastgoedplatform - aangekondigd om de klantervaring te verbeteren en de omzet te verhogen via de AudienceStream-technologie van Tealium.

Tealium AudienceStream is het marktleidende Customer Data Platform (CDP) dat krachtige mogelijkheden voor doelgroepbeheer en gegevensverrijking combineert, wat resulteert in uniforme klantenprofielen en de mogelijkheid om onmiddellijk relevante actie te ondernemen.

Funda, een nieuwe klant voor Tealium, maakt gebruikt van AudienceStream om de prestaties van haar advertentieplatform te verbeteren. Hiermee versterkt het bedrijf de capaciteit om relevante doelgroepen te bieden aan adverteerders op basis van de behoeften, het gedrag en de interesses van de bezoekers.

Funda loopt voorop bij de nieuwste internettoepassingen voor het vinden en adverteren van onroerend goed. Het heeft tot doel een waardevolle en consistente ervaring te bieden aan makelaars, adverteerders en consumenten.

Marketing (Communications & PR) Director Jacqueline Post bij Funda stelde: “Ons doel bij Funda is om relevante en consistente berichtgeving aan te bieden voor alle contactpunten in het klanttraject. Dit is onze eerste samenwerking met Tealium, dus we staan te popelen om het project op de rails te zetten en kijken ernaar uit om samen te werken om onze algehele klantervaring te verbeteren.”

Danny Pentier, Sales Director Benelux bij Tealium, verklaarde: “Het gebruik van AudienceStream van Tealium biedt Funda verrijkte kennis over haar gebruikers. Dit draagt bij aan de vergemakkelijking van het vinden van relevante klantensegmenten door middel van de analyse van realtime data. Het vermogen om in realtime actie te ondernemen is een groot voordeel, vooral in een omgeving waarin de consument standaard en precies op dat moment gepersonaliseerde digitale ervaringen verwacht. We zijn er trots op dat Funda ervoor heeft gekozen om gebruik te maken van AudienceStream en zijn enthousiast over de nieuwe samenwerking.”

Over Tealium

Tealium brengt een revolutie teweeg binnen de digitale bedrijven van vandaag met een universele benadering tot het beheer van de immer toenemende stroom van klantgegevens – voor web-, mobiele, offline en Internet-of-Things-apparaten. Door de kracht om klantgegevens samen te brengen in een enkele kennisbron, gekoppeld aan een kant-en-klaar integratie-ecosysteem dat meer dan 1000 leveranciers en technologieën ondersteunt, stelt Tealium’s Universal Data Hub organisaties in staat real-time data aan te wenden om een rijkere, persoonlijkere digitale beleving te bieden via elk kanaal.

Ga voor meer informatie naar www.tealium.com.

Over Funda

Funda werd in 2001 opgericht door de Nederlandse makelaarsvereniging NVM om het adverteren en bekijken van onroerend goed zo eenvoudig mogelijk te maken. Momenteel is Funda met meer dan 44 miljoen bezoeken per maand hét online vastgoedplatform in Nederland. Het platform van Funda is uniek: het toont de meest actuele, betrouwbare en volledige informatie over zowel woningen als commercieel onroerend goed, aangeboden door alle makelaars in het land. Op dit moment maakt Funda vorderingen om van een website voor vraag en aanbod van vastgoed te veranderen in een platform voor de gehele "wooncyclus". Hiermee wordt de reikwijdte van Funda uitgebreid naar de bredere context van het kopen, verkopen en bewonen van woningen.

Ga voor meer informatie naar https://www.funda.nl/

