Funda collabore avec Tealium afin de rationnaliser le parcours client

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Tealium, leader en solutions de données clients en temps réel et de gestion des tags en entreprise, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Funda, la plate-forme en ligne de biens immobiliers, qui vise à renforcer son expérience client et à augmenter ses revenus grâce à la technologie AudienceStream de Tealium.

AudienceStream de Tealium est la plate-forme de données client leader sur le marché (PDC) qui conjugue de solides capacités de gestion du public et d'enrichissement de données, permettant ainsi de créer des profils clients uniformisés et de prendre des mesures à la fois immédiates et pertinentes.

Funda, nouveau client de Tealium, utilise AudienceStream pour accroître la performance de sa plate-forme de publicité, renforcer sa capacité d'offres de publics pertinents à ses annonceurs en se basant sur les besoins et les centres d'intérêts de ses visiteurs.

Funda est à l'avant-garde des toutes dernières applications sur Internet en matière de recherche et d'annonce de biens immobiliers. Le but est d'offrir une expérience précieuse et cohérente aux courtiers, annonceurs et consommateurs.

Directrice du marketing (communications et relations publiques), Jacqueline Post chez Funda a fait l'observation suivante : « Notre objectif, chez Funda, est d'offrir des messages pertinents et cohérents à chaque interaction sur le parcours client. Il s'agit de notre première collaboration avec Tealium et nous sommes donc impatients de mettre le projet en chantier et de travailler conjointement pour améliorer notre expérience client globale. »

Danny Pentier, directeur des ventes chez Tealium Bénélux a déclaré : « L'utilisation d'AudienceStream de Tealium offrira à Funda une connaissance approfondie de ses utilisateurs, en permettant de découvrir des segments clients pertinents grâce à l'analyse de données en temps réel. La possibilité de prendre des décisions en temps réel représente un énorme avantage, tout particulièrement dans un environnement où les consommateurs attendent, à ce moment précis, des expériences numériques personnalisées par défaut. Nous sommes fiers que Funda ait choisi d'utiliser AudienceStream et sommes ravis de ce nouveau partenariat. »

FINALITÉS

À propos de Tealium

Tealium révolutionne les activités numériques actuelles par une approche universelle de la gestion des flux toujours croissants de données clients (dispositifs du Web, mobiles, hors ligne et Internet des objets). Avec le pouvoir d'uniformisation de données clients en une seule source fiable, allié à un écosystème d'intégration clé en main qui soutient plus de 1 000 fournisseurs et technologies, le centre de données universel de Tealium permet à des organismes d'exploiter des données en temps réel afin de créer des expériences plus riches et plus personnalisées sur tous les canaux.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.tealium.com.

À propos de Funda

Funda a été fondée en 2001 par l'association néerlandaise des agents immobiliers NVM dans le but d'annoncer et de rendre visibles des propriétés le plus aisément possible. Aujourd'hui, avec plus de 44 millions de visites par mois, Funda est LA plate-forme en ligne de biens immobiliers aux Pays-Bas. Cette plate-forme est unique : elle présente les informations les plus actuelles, fiables et complètes sur les propriétés résidentielles et commerciales offertes par tous les agents immobiliers dans le pays. À l'heure actuelle, Funda est en train d'évoluer en passant d'un site web d'offre et de demande de propriétés à une plate-forme pour l'ensemble du « cycle de vie ». Cela étend le champ de Funda à la couverture d'un contexte plus large d'achat-vente de propriétés et de vie domestique.

Pour de plus amples informations, visitez le site https://www.funda.nl/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.