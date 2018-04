Cycas pénètre le marché français avec la signature d'un contrat commercial portant sur la gestion du premier hôtel européen à deux marques de Hyatt

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Cycas Hospitality, l'un des plus importants opérateurs de séjours prolongés dans des hôtels de marque du Royaume-Uni, poursuit son déploiement international avec la signature de son premier contrat en France, dans le cadre duquel la société gèrera le premier établissement Hyatt à deux marques d'Europe.

Cycas a signé un contrat de location portant sur l'exploitation des hôtels Hyatt Place et Hyatt House, tous deux implantés sur un site unique, non loin de l'aéroport parisien Charles De Gaulle. Cycas exploite actuellement l'établissement Hyatt Place de l'aéroport Heathrow de Londres.

Ce bâtiment de cinq étages, d'une superficie de 21.631 m², est situé dans la zone d'affaires Paris Nord 2, au 241 rue de la Belle Etoile, à Roissy. Il possèdera un total de 430 chambres - 309 au Hyatt Place et 121 à l'hôtel de séjours de longue durée Hyatt House - les deux hôtels partageant des salles de conférence, de vastes salles à manger et bars, ouverts toute la journée, une salle de sport et une grande piscine - ce qui constitue une commodité rare dans cette zone.

L'ouverture du Hyatt House, le premier hôtel long séjour près de l'aéroport Charles de Gaulle, a été précédée d'une étude de faisabilité détaillée, réalisée par Cycas, qui a montré qu'il existe un solide marché pour les hôtels à séjours prolongés dans les grands aéroports; Hyatt a également connu le succès avec des sites similaires aux Etats-Unis.

L'emplacement de cet hôtel est non seulement très attrayant pour les voyageurs internationaux, mais il devrait également attirer des entreprises implantées dans les pôles industriels et commerciaux locaux majeurs des environs de l'aéroport Charles de Gaulle et de l'autoroute A1 qui relie Paris à Lille et au Nord de la France.

L'ouverture de ces hôtels développés par Kaufman & Broad est prévue pour le second semestre 2020.

Asli Kutlucan, partenaire chez Cycas Hospitality, a déclaré: "Nous sommes fiers de poursuivre notre relation avec Hyatt par le biais de cet accord, dans le cadre duquel nous allons gérer, pour la première fois, la marque de séjours d'hôtel prolongés Hyatt House. Il s'agit-là d'un jalon historique majeur dans la mise en oeuvre de nos plans de déploiement internationaux, en tirant parti du marché croissant, et largement inexploité en Europe, du concept de séjour prolongé, afin d'assurer la transition entre l'hôtel et la maison.

"Avec de nouveaux contrats dans notre pipeline en France et en Allemagne, qui seront notre prochaine cible majeure, nous réalisons des progrès continus et nous attachons à ouvrir, et à exploiter, plus de 10.000 chambres d'ici 2022. Nous traversons une période passionnante et sommes impatients d'annoncer sous peu de nouvelles informations," a-t-elle ajouté.

Felicity Black-Roberts, vice-présidente du Développement pour l'Europe et l'Afrique du Nord chez Hyatt Hotels, a déclaré: "Nous sommes ravis de nous associer à Cycas Hospitality pour notre premier projet européen à deux marques. Nous sommes persuadés que l'expérience approfondie de Cycas dans la gestion réussie d'hôtels à double enseigne nous aidera à tirer pleinement parti des nombreuses opportunités offertes aux entreprises et aux touristes par cet emplacement privilégié au sein de l'aéroport."

David Laurent, vice-Président principal, Immobilier commercial et Principaux projets urbains chez Kaufman & Broad, a déclaré: "Cette réalisation témoigne de notre expertise dans le domaine des résidences hôtelières et démontre notre capacité à répondre à la demande dans ce secteur. Elle montre également la capacité que possède Kaufman & Broad à développer des projets complexes et à répondre aux attentes en termes de densité de la population et de nouvelles habitudes urbaines."

Ce contrat est le premier signé par Cycas suite à un investissement majeur du Groupe Huakee, family office thaï, propriétaire et opérateur hôtelier majeur d'Asie du Sud-Est. Forte de ce soutien, Cycas accroît rapidement ses opérations en Europe et a ouvert son premier hôtel à deux marques à Amsterdam en début d'année, sous les marques Moxy et Residence Inn de Marriott.

Notes aux rédacteurs en chef

A propos de Cycas Hospitality

Fondée en 2008, Cycas Hospitality est une entreprise de gestion d’hôtels spécialisée dans les séjours de longue durée. Ses spacieux appartements hôteliers associent la souplesse de la maison aux services hôteliers traditionnels.

La société compte un total de 2.782 suites et chambres en exploitation ou en cours d'aménagement dans 18 établissements, dont 11 ont déjà ouvert et trois ouvriront à l'été 2018. Parmi ces hôtels, implantés en centre-ville au Royaume-Uni (Londres, Liverpool, Manchester, Newcastle), figurent les premiers établissements de Cycas en Europe continentale (Amsterdam, Paris).

Suite à un investissement récent du Groupe familial Huakee, Cycas envisage d'accroître son portefeuille pour atteindre plus de 10.000 chambres au cours des cinq prochaines années.

Cycas, pionnier du concept de séjour hôtelier de longue durée en Europe, est le principal opérateur londonien dans ce secteur et un partenaire privilégié des grandes franchises hôtelières mondiales, ainsi que des investisseurs internationaux. En Europe, Cycas est le plus important opérateur de séjours hôteliers de longue durée pour la marque Staybridge Suites d'IHG et Residence Inn de Marriott. La société a contribué à développer, pour ces deux entreprises, le concept de séjour hôtelier prolongé dans la région.

Le coeur de l'expérience de prestations de première classe de Cycas se trouve une équipe culturelle dédiée qui garantit que chaque établissement fonctionne sur la base des 'services outrageusement positifs' de Cycas et de sa philosophie selon laquelle "le travail n'est pas terminé tant que l'on n'a pas obtenu un sourire".

Cycas offre une combinaison d'expertise en termes d'activités hôtelières, de développement immobilier et de gestion d'actifs. Son objectif primordial est de devenir l'un des meilleurs employeurs hôteliers du marché, en faisant de ses hôtels les lieux de travail et de séjour les plus attrayants.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.cycashospitality.com ou contactez-nous via LinkedIn et Twitter.

A propos de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, dont le siège se trouve à Chicago, est une société hôtelière globale de premier plan qui possède un portefeuille de 14 grandes marques.

Au 31 décembre 2017, le portefeuille de la société comprenait plus de 700 établissements dans plus de 50 pays sur six continents. L'objectif de la société - prendre soin des gens afin qu'ils soient au meilleur de leur forme - façonne ses décisions commerciales et sa stratégie de croissance, et vise à attirer et à conserver ses collègues de haut niveau, à bâtir des liens avec les clients de l'hôtel et à créer de la valeur pour ses actionnaires.

Les filiales de la société développent, possèdent, exploitent, gèrent, franchisent, délivrent des permis ou fournissent des services aux hôtels, aux lieux de villégiature, aux résidences de marque, aux résidences secondaires, et aux sites de remise en forme et de bien-être, dont les établissements sous les noms de marque Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Andaz®, Hyatt Centric®, The Unbound Collection by Hyatt®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva ™ , Hyatt Zilara ™ , Hyatt Residence Club® et exhale® .

™ ™ et . Pour de plus amples informations à propos de Hyatt Hotels Corporation, veuillez visiter www.hyatt.com.

A propos de Kaufman & Broad

Depuis 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, construit et vend des maisons individuelles au sein de communautés, ainsi que des appartements et des bureaux pour compte de tiers.

Kaufman & Broad est l'une des principales sociétés françaises de développement et de construction d'établissements hôteliers au regard de la combinaison entre sa taille et sa rentabilité, ainsi que de la solidité de sa marque.

Pour de plus amples informations: realestate.kaufmanbroad.fr

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.