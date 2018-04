ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--De technologie van Sestek heeft in belangrijke mate bijgedragen aan Asista, de eerste virtuele thuisassistent die de Turkse markt betreedt. Het is geïntroduceerd en ontworpen door Arçelik – het toonaangevende bedrijf voor elektronische apparaten in Turkije dat als derde gerangschikt is in Europa en wereldwijd bekend is door zijn merken Grundig en Beko. Asista integreert volledig de Virtual Assistant-innovaties van Sestek. Het apparaat is gestroomlijnd, handsfree en permanent beschikbaar om het dagelijks levens van zijn gebruikers makkelijker te maken.

Integratie van geavanceerde natuurlijke taalverwerkingstechnologie

Dankzij de Natural Language Processing-technologie van Sestek begrijpt Asista spraakpatronen en reageert snel op spraakopdrachten. Daarmee onderscheidt het apparaat zich van eenvoudigere opties die beschikbaar zijn en maakt het mogelijk om diverse genuanceerde taken uit te voeren.

